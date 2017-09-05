Keşli ailesinin 7 çocuğunun da dişleri yok

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un Korkut ilçesine bağlı Karakele Köyü yaylasında göçerlik yapan Keşli ailesinin 7 çocuğunun, hastalık nedeniyle dişleri döküldü. Aile çocukların tedavi için yetkililerden yardım bekliyor.

Siirt\'in Sütlüce köyünde oturan Nuriye-Sait Keşli çiftinin 7 çocuğunda akraba evliliği yüzünden Papillon-Lefevre sendromuna yakalandı. Çocukluk döneminde görülen, el ayak ve ayak tabanlarında keratodermi, süt dişleri gerekse kalıcı dişlerin erken dökülmesi, diş etlerinin şiş ve kırmızı olmasına neden olan hastalık aileyi zor durumda bıraktı. Geçimini hayvancılıkla sağlayan aile 4 aydan beri Korkut İlçesine bağlı Karakale köyü yaylasında yaşıyor. Keşli çiftinin 11 çocuğundan evli olan kızları Hazal (36) ile İhsan (27), Meryem (26) Mehmet (24) Fatma (21) Melike (18), Ömer\'in (7) dişleri hastalık nedeniyle tamamen döküldü. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle diş hekimliğini kazanmak için çalıştığını ancak Ankara Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden bu yıl mezun olduğunu anlatan İhsan Keşli, yetkililerden yardım istedi. İhsan Keşli şöyle konuştu:

\"Üniversiteye başladığım günden beri diş hekimliği kliniklerinde hastalığım için muayene ve tedavi olmaya başladım. Buradaki doktorlar, bu hastalığın çaresinin olmadığını ancak diş impalatı yapılması gerektiğini söylediler. Dişlerin dökülmesi yanında damak erimesi de olduğundan bacağımdan alınan kemikle çene kemiği yapıldı. Diş implatının maliyetinin bir kişi için en az 30 bin lira olduğu söylendi ve diş implatını yaptıramadım. Ailemdeki 7 kişi için 210 bin liraya ihtiyaç var. Kardeşlerim dişleri olmadığından toplumdan sürekli kaçıyor, insan yüzüne çıkmak istemiyorlar. İstediğimiz yemeği yiyemediğimiz gibi çorba ve sulu yiyecekler yiyiyor, ekmeği de ya çorbada veya sulu yemekte ıslattıktan sonra parçalamadan yutuyoruz. En büyük isteğimiz devletin veya hayırsever vatandaşların bize yardım etmesi.\"

Dişleri olmayan Meryem ve Fatma kardeşler, \"Dişlerimiz olmadığından kimse bizi beğenmiyor. Evlenmek istiyoruz. Ne olur bize yardım edin\" dediler.

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