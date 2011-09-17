-KESK'ten grev uyarısı ANKARA (A.A) - 17.09.2011 - KESK Genel Başkanı Lami Özgen, ''Toplu sözleşme sürecinde uyarı ve taleplerimiz dikkate alınmaz ve süreç uyuşmazlıkla sonuçlanırsa organlarımızın karar ve önerilerini dikkate alarak, kasım ayı içerisinde grevi hedeflediğimiz bilinmelidir'' dedi. KESK Danışma Meclisinin Belediye-İş Büyük Konferans Salonundaki toplantısının açılışında konuşan Özgen, 4 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen Üçlü Danışma Kurulunun ilk toplantısında, anayasada değişikliğe uygun hazırlıkların ve düzenlemelerin eylül ayında tamamlanarak, ekim ayında TBMM'nin açılışıyla yasal düzenlemelerin yapılacağının bildirildiğini söyledi. Özgen, yasa taslağıyla ilgili olarak 18 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Üçlü Danışma Kurulunun ikinci kez toplandığını ifade etti. Özgen, ''Bu toplantı sonrasında Bakanlık tarafından hazırlanarak taraflara ulaştırılacağı belirtilen, temel noktalarda üzerinde tarafların uzlaşamadığı yasa taslağı ise henüz ulaşmamıştır. Bakanlık tarafından konfederasyonlara gönderilen yasa taslağı incelendiğinde 4688 sayılı yasanın özünün korunduğu, hatta daha geri düzenlemelerin de getirilmeye çalışıldığı görülmektedir'' diye konuştu. Yapılmak istenen düzenlemelerin mevcut durumun da gerisinde olduğunu iddia eden Özgen, ekim ayının ilk haftasında Ankara'da emek, meslek örgütleriyle merkezi bir mitingin de ön görüldüğünü, mitinge katılacaklarla aralık ayının sonuna kadar sürecek program konusunda da görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti. Özgen, şöyle konuştu: ''Bakanlığın taraflara sunduğu yasa taslağında 2012 yılı toplu sözleşme sürecinin 1 Kasım'dan itibaren başlayacağı belirtilmektedir. Toplu sözleşme sürecinde de uyarılarımız ve taleplerimiz dikkate alınmaz ve süreç uyuşmazlıkla sonuçlanırsa, organlarımızın karar ve önerilerini dikkate alarak kasım ayı içinde grevi hedeflediğimiz bilinmelidir. Hak verilmez alınır. Toplu sözleşme ve grev hakkımız var, hakkımızı kullanacağız."