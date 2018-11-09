11 Haziran 2018 tarihinde 3 ay konkordato ilan eden ve eylül ayında 2 ay daha uzatan tavukçuluk sektörünün önde gelen şirketlerinden Keskinoğlu, konkordato süresini 1 yıl daha uzattı. Keskinoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Keskinoğlu, konkordato sürecinde devlet tarafından atanan komiser heyetinin yapacağı planlama doğrultusunda, 5 ay boyunca durdurdukları ödemeleri yapmayı hedeflediklerini söyledi.

"Tüm ihtiyaçlarımızı peşin para ödeyerek karşıladık"

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Türkiye’nin köklü firmalarından Keskinoğlu’nu konkordato sresini 1 yıl daha uzattı. Yem ve ambalaj maliyetlerinin bu süre zarfından hep nakit karşılandığını belirten Keskinoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Keskinoğlu, “11 Haziran'daki konkordato ilanı sonrasında, üretimin devam edebilmesi için yem hammaddesinden ambalaj malzemesine kadar neredeyse tüm ihtiyaçlarımızı peşin para ödeyerek karşıladık. Bu süreçte birçok stratejik karar alarak hızla aksiyona geçtik” dedi.

"2019'da üretimi artıracağız"

İlk 10 ayda 705 milyon TL ciro ve 32 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Fevzi Keskinoğlu, “Bugün itibariyle, yumurta üretiminde günlük 2,9 milyon adet, piliç eti üretiminde ise günlük 200 tonu aşan rakamları yakalamış durumdayız. 2019'da üretimimizi kademeli olarak artıracağız. 2019'da yumurta üretimini günlük 3 milyon adedin piliç eti üretimini de günlük 350 tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. ” ifadelerini kullandı.