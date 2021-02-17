Keskin Cezaevi'ndeki ihlalleri gündeme getiren Gergerlioğlu'na AKP'li üyelerden 'FETÖ hassasiyeti' iması

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısında HDP Kocaeli Milletvekili ve komisyon Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Kırıkkale-Keskin Cezaevi'ndeki hak ihlallerini gündeme getirmesi üzerine AKP'li üye Erol Kavuncu'nun "Yanlış hatırlamıyorsam en fazla FETÖ mahkumları kalıyor, bu hassasiyet buradan mı kaynaklanıyor" sözleri gerilime neden oldu.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısında Kırıkkale ve Düzce Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporları görüşüldü.

Komisyon toplantısında söz alan, Kırıkkale ve Keskin Cezaevleri için şerhleri olduğunu belirten Ömer Faruk Gergerlioğlu Keskin Cezaevi ile ilgili "biz gittiğimizde oradaki tüm milletvekili arkadaşlarımız da gördü, kadın koğuşlarında önemli bir sıkıntı vardı; rutubetli duvarları hepimiz gördük, akan duvarlar vardı, yaşanmayacak bir yerdi. 8 -10 kişilik yerde 21 kişi, 1 çocuk kalıyordu. Oyuncakları yetersizdi çocuğun ve biz çocuğa baktığımız anda çocuğun içine kapandığı ve çok kötü bir psikolojik

hâlde olduğunu hepimiz anlıyorduk, kadınların da durumu son derece kötüydü. Koğuşa yapılan baskınlarda oldukça kötü bir muamelenin yapıldığını, Covid olayına dikkat edilmediğini ve iç çamaşırlarına kadar yerlere atıldığını, dolapların iyice darmadağın edildiğini bize söyledi oradaki

kadın mahpuslar. Bununla ilgili de bir gelişme göremedik" dedi.

Gergerlioğlu, Keskin Cezaevi'ndeki Hüsamettin Uğur isimli tutuklunun ağır darp olayı yaşadığı iddiasını da gündeme getirdi. Kamera görüntülerini de paylaştıklarını dile getiren HDP'li vekil soruşturma sonrası takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

Gergeroğlu'nun Keskin Cezaevi ile ilgili sözlerine karşı çıkan AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ziyaret ettikleri cezaevleri arasında "en olumlu koşulların yaşandığı cezaevlerinin başında Keskin'in geldiğini" söyleyerek "FETÖ hassasiyeti" suçlaması yaptı.

Kavuncu konuyla ilgili “Türkiye'de olumsuzlukların en çok yaşandığı cezaevlerinin başında Keskin Cezaevi geliyor.” şeklinde bir algı ortaya çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam bu cezaevimizde en fazla FETÖ mahkûmları kalıyordu, bu hassasiyet acaba buradan mı kaynaklanıyor diye aklıma bir soru

geldi yani" dedi.

Konu toplantıda gerilime neden oldu.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Erol Kavuncu'nun sözlerine itiraz ederek "bir hapishaneden dolayı dile getirilen şikâyetleri “FETÖ’cüler orada çok da böyle bir hassasiyet mi?” diye nitelemek bence çok abes oldu" dedi.

Gergerlioğlu ise Kavuncu'ya yanıt olarak "Aklınca kendine göre imalar yapıyor, aklınca sağa sola laf attığını zannediyor" ifadelerini kullanırken, AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat "İma etmiyoruz, 'sensin' diyoruz" diye konuştu.

Komisyon tutanaklarına geçen tartışma şöyle:

BAŞKAN HAKAN ÇAVUŞOĞLU – Şimdi, arkadaşlar, bakın, tekrardan, Ahmet Bey, şimdi ben ne geçirdim biliyor musunuz aklımdan? “Ahmet Şık çok şık öneriler getirdi” diyecektim -soyadınıza- ama sonunda Erol Bey’le ilgili niye söylediniz şimdi bunu? Erol Bey söz istiyor.

AHMET ŞIK (İstanbul) – Bakın, burası İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu…

BAŞKAN HAKAN ÇAVUŞOĞLU – Sonra öbür taraf söz isteyecek.

AHMET ŞIK (İstanbul) – Başkan Bey, siz de “Devlete emanet” dediniz, Müdür Bey de dedi.

BAŞKAN HAKAN ÇAVUŞOĞLU – Ahmet Bey, Komisyonumuzun üyelerini sizin enforme etmek gibi bir hakkınız da yok, yetkiniz de yok. Herkes her şeyi söylediği zaman birisi bir başka şey söyleyince neden farklı davranılıyor? Evet, ben de aynı hassasiyeti taşıyorum. Burada FETÖ’nün sözcülüğünü yapan insanlar var, bu kadar basit, söylüyorum.

AHMET ŞIK (İstanbul) – Bakın, FETÖ sözcülüğü başka bir şey, mahkûm…

BAŞKAN HAKAN ÇAVUŞOĞLU – İki gün önce şehidimiz üzerinden yapılan bir manipülasyon var. Aşağılık bir iş. Şehit edilen bir polis memurunun KHK’le ihraç edildiğini paylaşan milletvekili var. Bu kadar küstahça davranışlar var burada. Lütfen… Birisi bir şey söyleyecek, hiç kimse konuşmayacak, öteki bir şey söyleyince öteki konuşacak. Olmaz böyle bir şey.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Sayın Başkan, burada birilerini ima ederek çirkin sözlerinizle hareket etmeyin.

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) – Yarası olan gocunur arkadaşım.

BAŞKAN HAKAN ÇAVUŞOĞLU – Ben kimsenin ismini vermedim. Sayın Genel Müdürüm…

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Yani siz burayı siyaset meydanına çevirmeye çalışıyorsunuz ve burada, İnsan Hakları Komisyonunda İnsan Hakları Komisyonuna yakışmayan bir Başkan ve üyeyi görüyoruz. (Gürültüler)

BAŞKAN HAKAN ÇAVUŞOĞLU – Tamam arkadaşlar.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Çünkü ziyaret edilen cezaevindeki… (Gürültüler)

BAŞKAN HAKAN ÇAVUŞOĞLU –Arkadaşlar, tamam. Ahmet Bey, Mahmut Bey; size söz vermememin nedenini anlıyor musunuz şu anda?

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – …insanların kimliğine göre davranan bir üye görüyoruz ve ardından Başkan da kendi kafasına göre sağa sola küfürler savuruyor.

EROL KAVUNCU (Çorum) – Sayın Başkan…

BAŞKAN HAKAN ÇAVUŞOĞLU – Erol Bey, lütfen…

EROL KAVUNCU (Çorum) – Bir cümle söyleyeceğim.

BAŞKAN HAKAN ÇAVUŞOĞLU – Lütfen…

EROL KAVUNCU (Çorum) – Bir cümle söylemem lazım.

BAŞKAN HAKAN ÇAVUŞOĞLU – Lütfen… Ben söyleyeceğimi söyledim.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Böyle bir saçmalık olamaz.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Aklınca kendine göre imalar yapıyor Başkan, aklınca sağa sola laf attığını zannediyor.

OYA ERONAT (Diyarbakır) – İma etmiyoruz, “Sensin.” diyoruz.

Toplantıda cezaevlerindeki ihlaller de gündeme geldi

Kırıkkale Cezaevinde intihar vakası olarak açıklanan Serkan Tumay'ın 18 Ekim 2020'deki ölümüyle ilgili araştırma istendi. Tumay'ın bacaklarında darp izlerinin olduğunu dile getirildi.

Kırıkkale Cezaevi'nde Gökhan Gündüz isimli tutuklunun infaz koruma memurlarınca kolunun kırıldığı, kamera kayıtlarının da olduğu belirtildi. Savcılığın takipsizlik kararı verdiği, Anayasa Mahkemesi'nin ise 'hak ihlali' kararı verdiği dosya ile ilgili etkili soruşturma yapılması istendi.

Diyarbakır Cezaevi'nde koğuşlardaki kadın tutuklu ve hükümlülerin banyo çıkışlardaki hâllerinin kamera tarafından görüldüğü, mahremiyetin ihlal edildiği de Komisyon toplantısında konu oldu.

Ankara Adliyesi- Ceza ve Tevkifevleri kadrosunda çalışan hekim Servet Ünsal da Kırıkkale Cezaevi'nde koğuş bahçelerinde bulunan kameraların üst katta bulunan yatak odalarını gördüğü ve bu durumla ilgili şikayet aldıklarını aktardı.

Keskin T Tipi Cezaevi'ndeki çocuk hükümlü ve tutukluların son birkaç aydır kendilerine hiç süt, yumurta verilmediği şikayeti de toplantıya taşındı.

Doktor muayenesinde askerlerin bulunması, kelepçeli muayene konuları da toplantıda ihlaller olarak gündeme geldi.

https://media-cdn.t24.com.tr/files/komisyon_tutanaklari.goruntule.pdf