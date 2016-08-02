KESK’in 280 üyesi açığa alındı

Darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen Cemaati’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 280 KESK üyesi açığa alındı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 280 Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) üyesi açığa alındı. Açığa almalara “Gülen yapılanmasıyla ilişkili olduğu” gerekçesi gösterildi.

Buna göre;

- Eğitim Sen’de 125, Sağlık Emekçileri Sendikası’nda (SES) 39,

- Tarım Orkam-Sen’de 11,

- Büro Emekçiler Sendikası’nda (BES) 46,

- Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası’nda (TÜM BEL SEN) 37,

- Yapı Yol-Sen’de 1, Kültür Sanat-Sen’de 1,

- Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nda (BTS ) 2,

- Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası’nda (ESM) 7

- Haber-Sen’de 11 kişi açığa alındı.