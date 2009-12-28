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Yaşam

'Keşke köşeler yazarlarının tapulu malı olsa'

Medialog Platformun düzenlediği Gündem Medya toplantılarının ikincisinde Türkiye’de köşe yazarlığı sorunu tartışıldı.

28 Aralık 2009 02:00

T24 - Medialog Platformun düzenlediği Gündem Medya toplantılarının ikincisinde Türkiye’de köşe yazarlığı sorunu tartışıldı.

Köşe yazarlarının her konuda bir şeyler yazma alışkanlıklarından, bağımsızlıklarına, muhabirlik merakından yaş haddinden emeklilik meselesine kadar pek çok konunun tartışıldığı toplantıya ilgi büyüktü.

Zaman yazarı Ahmet Turan Alkan, Milliyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Vatan yazarı Can Ataklı, Radikal yazarı Avni Özgürel’in katıldığı toplantıda ilginç diyaloglar yaşandı.

Toplantıda dikkat çeken notlar

Ahmet Turan Alkan:

Gazetecilerin her şeyi bildiği iddiası doğrudur. Bizde gazeteler gücü kontrol etmek için çıkarılıyor. Eskiden de böyleydi. Basın alanında da güç dengelenmeye başladı. Basın tek odaklı olmaktan kurtulması gecikmiş bir durumdur. Keşke köşeler köşe yazarlarının tapulu malı olsaydı. Ama maalesef böyle değil. Türkiye de rant kavgası medyaya aksediyor                          

Avni Özgürel:

Türkiye’ye Ankara’dan bakmak farklıdır. İstanbul’dan bakmak farklıdır. Maaşını arttırmadığınız muhabiri onura etmeniz gerekiyor. Bu bir terfi sorunu. Bizde köşe yazarlığı bir statü. Gazetelerde belli bir süre çalıştıktan sonra köşe yazarı olmazsanız, general olamamış albay gibi olursunuz. Her gün yazmak bize mahsus bir şey. Basın dünyasında bir seviye kaybı var. Basınımız gerilimden besleniyor.

Can Ataklı:

Günümüzde iktidarla gazeteci arasında işbirliği var. Bugün bazı yazarlardan iki ay sonra ne olacağını öğreniyoruz. Yazarın hükümeti desteklemesine itirazım yok. İşbirliğine karşı çıkıyorum. Bizde iyi muhabirler zaman içinde köşe yazarı olur. Medya tek sesli hale gitmekte. Köşe yazarları her şeyi bilen adam değildir. Türkiye de araştırmacı gazeteci yoktur, bilgi verilen gazeteci vardır. Biz de muhabire haber servis ediliyor.

Aslı Aydıntaşbaş:

İktidar yazar ilişkileri çok sorunlu. Köşe yazarlığı sorununun en baş sorumlusu okuyucudur. Patronlar ticaretle kalite arasında denge yakalamaya çalışıyorlar. Ahmet Hakan bu gün Türkiye de en çok okunan yazarlardan biridir ancak batı dünyasında böyle bir yazara kesinlikle yer vermezler. En fazla blog verirler. Ama Türkiye de en çok okunan yazarıdır.

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