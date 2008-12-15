'Keşke Ferhunde'yi oynasaydım'

Binbir Gece'nin kötü karakteri 'Füsun'u oynayan Yonca Cevher Yenel, Yaprak Dökümü'nün kötü karakteri Ferhunde'yi oynamayı çok istediğini söyledi.



Televizyongazetesi'nin haberine göre'Burası Haftasonu' programının konuğu olan Yenel,"Keşke ben oynasaydım" dediği karakterin Yaprak Dökümü dizisindeki Ferhunde karakteri olduğunu ifade eden ederek, "Deniz de çok güzel oynuyor. Binbir Gece'de Füsun'u oynamasaydım, Yaprak Dökümü'nde Ferhunde'yi oynamayı isterdim. Kötüler olduğu zaman ya da sivri karakterler olduğu zaman diğer karakterler daha anlamlı ve ön plana çıkıyor" dedi.