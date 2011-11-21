-Keşke duyarlı olsalar DİYARBAKIR (A.A) - 21.11.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Gönül isterdi ki adında barış ve demokrasi gibi kelimeler bulunduran siyasi hareketlerin temsilcileri de AB konusunda, barış konusunda, kardeşlik konusunda daha duyarlı olsunlar. Esnafın kepengini indirmeye çalışacaklarına, terör pazarı kepengini indirmeye çalışsınlar'' dedi. AB'ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu 2011 Yılı 4. Toplantısı'na katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Bağış, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Erdem'i, basına kapalı olarak makamında ziyaret ettikten sonra, Diyarbakır Valiliği'ne geçti. Burada polis merasim mangası tarafından karşılanan Bağış, ''Valilik Şeref Defteri''ni imzaladıktan sonra, Vali Mustafa Toprak ile görüştü. Bağış, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a indiklerinden itibaren Diyarbakır'ın o geleneksel konukseverliğini kendilerine gösterdikleri için teşekkür ettiğini söyledi. Diyarbakır'ın çok önemli bir il olduğunu vurgulayan Bağış, şöyle dedi: ''Aslında AB sürecimiz içinde çok anlamlı bir il. Çünkü bu coğrafyanın en eski camileri Diyarbakır'dadır. Hazreti İsa'nın gerildiği çarmığın parçaları Diyarbakır'dadır. Dünyanın en eski Tevratlarından birisi, ceylan derisi üzerine yazılmış olanı Diyarbakır'dadır. Yani bütün barışı temsil eden, barışı emreden dinlerin aslında birlikte insanlığa huzur verdiği bir noktadır Diyarbakır. AB de insanlık tarihinin en kapsamlı barış projesidir. Gönül isterdi ki adında barış ve demokrasi gibi kelimeler bulunduran siyasi hareketlerin temsilcileri de AB konusunda, barış konusunda, kardeşlik konusunda daha duyarlı olsunlar. Esnafın kepengini indirmeye çalışacaklarına, terör pazarı kepengini indirmeye çalışsınlar. Kardeşliğin kepenklerini açalım, birlikteliğin kepenklerini açalım. Çünkü Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu budur. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu dostluktur, kardeşliktir, birlikte ter dökmektir, birlikte başarmak, üretmek ve birlikte kazanmaktır. İnşallah Sayın Başbakanımız önderliğinde biz onu da gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet tarihinin Diyarbakır'a ve bu bölgeye en çok yatırım yapan hükümetinin mensubu olmak ve o hükümetin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Diyarbakır'a getirmiş olmak benim için de çok büyük bir onurdur.'' Bağış, gazetecilerin Suriye'de Türk hacılarına yapılan saldırı ve Suriye'deki gelişmeler ile ilgili soruları üzerine de, ''Maalesef çok ciddi ve vahim hatalar içerisinde olan bir Suriye ile karşı karşıyayız. Suriye halkının dertleri bizim derdimizdir. Suriye halkının sevinci bizim sevincimizdir. Bu sabah sayın Başbakanımız İstanbul'da bu konuda çok açık ve net mesajlar verdi. Suriye'de artık tamamen akıl dışı, mantık dışı bir takım süreçler yaşanıyor. Bu süreçlerin müsebbibi olanların da günlerinin sayılı olduğuna inanıyorum'' dedi.