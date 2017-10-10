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"Keşke borcu olmayan bir ülke olsaydık, piyasa tepkisi farklı olurdu"

"Suriye nedeniyle bölgesinde sorunları olan ve Batı ile ilişkileri bozulan bir Türkiye algısı var"

10 Ekim 2017 16:45

Ekonomi yorumcusu Murat Üçer,  ABD ile Türkiye arasındaki vize kriziyle ilgili olarak, "Keşke borcu olmayan bir ülke olsaydık, piyasa tepkisi farklı olurdu" yorumunda bulundu.

Yatırıcımlara "Batı ile ilişkileri bozulan bir Türkiye var" algısı yaratıldığına dikkat çeken Üçer,  "Suriye nedeniyle bölgesinde sorunları olan ve Batı ile ilişkileri bozulan bir Türkiye algısı var. Sonuçta hepimizin bildiği gibi Türkiye çok yüksek dış finansman ihtiyacı olan bir ülke" diye konuştu.

Milliyet'e konuşan Üçer'in açıklamaları şöyle:

“Türkiye bir dönemdir “carry trade” dediğimiz kurun göreceli olarak istikrarlı gideceği varsayımı ile kırılgan bir dinamikteydi. Faizin bizde görece yüksek olmasıyla, portföy yatırımcısının kur tarafında az çok istikrarlı gideceği varsayımıyla bizim varlıklara yatırım yapması, Türkiye’ye para girmesini sağlıyordu. Bu para uzun zamandır siyasi riskleri pek kaale almıyordu. Belki genelde ortam olumlu olduğundan, bu riskler fiyatlanmıyordu.

Oysa siyasi, jeopolitik riskler, restleşmeler bir dönemdir devam ediyordu. ABD ile restleşme çok önemli bir olay. Dramatik ve özel bir olay. Bu yatırımcıları etkilemiş gözüküyor. Siyasi risklerin fiyatlanmasıyla karşı karşıyayız. Yatırımcı algısında Irak, Suriye nedeniyle bölgesinde sorunları olan ve Batı ile ilişkileri bozulan bir Türkiye algısı var. Sonuçta hepimizin bildiği gibi Türkiye çok yüksek dış finansman ihtiyacı olan bir ülke.Keşke cari fazlası olan borcu olmayan bir ülke olsaydık, piyasa tepkisi o zaman farklı olurdu.”

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