'Keşke benimkiler de böyle büyük olsaydı'

Antalya'da 24'üncü Finike Festivali'nin kapanışında sahneye çıkan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye Finike Belediye Başkanı AKP'li Nail Dülgeroğlu konserin sonunda halk dilinde 'kızmemesi' olarak bilinen 'şatoks' cinsi greyfurt hediye etti.

Merak ettiği meyvenin adının ’kızmemesi’ olduğunu öğrenen Yıldız Tilbe, "Keşke benimkiler de bu kadar büyük olsaydı" diyerek izleyenleri güldürdü. Finike Belediyesi tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Finike Festivali, Yıldız Tilbe konseriyle sona erdi. Finike Fuar Alanı’ndaki konseri, yaklaşık 10 bin kişi izledi. 2 saat sahnede kalan Tilbe, şarkıları ve danslarıyla izleyeneleri coşturdu. Konserde iyi bir tempo yakalayan sanatçı, ısrar üzerine sahneden inerek hayranlarıyla karşılıklı oynadı. Daha sonra yeniden sahneye çıkan Tilbe, konserine burada devam etti. Sahneye çıkan bazı hayranları ise sıcaktan bunalan Tilbe’yi ellerindeki havluları sallayarak serinletmeye çalıştı.

Finike’ye konserden birkaç gün önce gelerek tatil yaptığını belirten Tilbe, ilçeyi çok sevdiğini anlattı. Finike Belediye Başkanı Nail Dülgeroğlu da, Tilbe’nin çok mütevazi biri olduğunu, ilçeye gelmelerinden büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Başkan Dülgeroğlu, konserin sonunda sanatçıya, Finike portakalı, plaket ve halk dilinde ’kızmemesi’ olarak adlandırılan ’şatoks’ cinsi greyfurt hediye etti. İlk kez gördüğü ’şatoks’u inceleyen Tilbe, meyvenin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Tilbe, "Kavun mu, kabak mı?" diye sordu. Bunun üzerine Başkan Dülgeroğlu da "Şimdi ben söylersem güleceksiniz. Adı ’şatoks’ ama yöresel adı kızmemesi. Bir greyfurt türüdür" dedi. Bunun üzerine Yıldız Tilbe, "Keşke benimkiler de bu kadar büyük olsaydı" diyerek herkesi güldürdü. (Suat Söğüt/ DHA)