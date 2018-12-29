KESK' ten yerel seçim öncesi halkçı belediyecilik talebi

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu, yaklaşan yerel seçimler öncesi hedeflenen belediyecilik anlayışına yönelik açıklama yaptı. Herhangi bir aday adayına yakın olmadıklarını belirten KESK Platformu, yaşanılabilir, çağdaş özgür bir kent ile halkçı, demokratik, katılımcı belediyecilik anlayışı istediklerini vurguladı.

KESK İzmir Şubeler Platformu tarafından, yaklaşan yerel seçimler öncesi beklenilen belediyecilik anlayışına yönelik bir basın açıklaması yapıldı. Halkçı, demokratik ve katılımcı bir belediyecilik anlayışı beklediklerini dile getiren platform üyeleri, herhangi bir aday adayına yakın olmadıklarını vurguladı. Basın açıklamasını okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hülya Ulaşoğlu, şunları söyledi:

\"İzmir\'de kentin doğal dokusunun korunacağı, halkçı bir belediyecilik anlayışı oluşturulması gerekmekte. Hizmetler tüm vatandaşlar için eşit ve ulaşılabilir olmalı. Belediye hizmetlerine çok kültürlülük yansımalı. Belediyecilik anlayışı noktasında meslek odalarının ve demokratik kitle örgütlerinin görüşleri alınmalı. Yasalar ve yönetmeliklerin tanıdığı haklar çerçevesinde belediye hizmetleri kamucu ve halkçı bir anlayışla verilmeli. Tüm çalışanlar kadrolu işçi sınıfında olmalı, sosyal demokratik hakları verilmeli. Hiçbir ayrım gözetmeden mahalle meclisleri kurulmalı, herkese açık olmalı belediye yönetimi ve halk iç içe olmalıdır. Belediye yönetiminin kapısı herkese açık olmalıdır. Son zamanlarda kadına karşı istismar, şiddet, cinayet oranları artmıştır. Kadın sığınma evleri arttırılmalı, kadınlar üretime teşvik edilmelidir.\"

FOTOĞRAFLI