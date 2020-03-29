KESK'ten Koronavirüs raporu: Ekipman az, sağlık çalışanları taramadan geçirilmiyor

KESK Ankara Covid-19 Salgın İzleme Kurulu, özellikle sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman eksikliğinin sürdüğü, yeterli bilgi ve eğitim verilmeden personelin riskli servislere yönlendirildiği uyarısında bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, KESK Ankara Covid-19 Salgın İzleme Kurulu, kamu emekçilerinin ilettiği sorunlar doğrultusunda Ankara özeline ilişkin bir rapor hazırladı. Sağlık, kamu, PTT ve kargo hizmetlerine dair tespit ve taleplerini sunulduğu raporda, Covid-19 salgınıyla mücadelede yayınlanan genelgelere uyulmadığı belirtildi.

Raporda, "Sağlık personeline genel itibariyle mobbing uygulanıyor. Bazı sağlık personeli, yurtdışı öyküsü olması ve 14 gün kuralına rağmen cerrahi işlem yapıyor. Personelin koruyucu ekipman eksiklikleri ve uzun süre kullanımı ile ilgili itirazları bastırılıyor. Aynı hastanede çalışanlar arasında rapor ve izin kullanımında farklı uygulamalar yapılıyor. Sağlık raporları olan çalışanlara izin verilmiyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda şunlar kaydedildi:

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde genel olarak bilgilendirme ve eğitim yapılmıyor. Çalışanların salgın kapsamında takip ve taramaları yapılmadı, görüş ve talimatlar yazılı olarak iletilmedi, ekipman kullanım süreleri ile ilgili personele farklı bilgi verildi, hizmetin azaldığı bölümlerdeki personel riskli servislere kaydırıldı, şüpheli vaka konusunda personel bilgilendirilmedi. Tüm hastanelerde acil eylem planı uygulanmadığı gibi, poliklinik kontrolüne gelen hastalar Covid-19 semptomları açısından gözlemlenmiyor. Kamu alanlarında ise çalışanlarına dezenfekte işlemleri maskesiz yaptırılıyor. Sözleşmeli çalışanlar ücretsiz izne çıkartıldı, bu durum yasaklanmalı. Meslek Liseleri’nde velilerin izinleri doğrultusunda “staj yapabilir”kararından derhal vazgeçilmeli.

-Sürekli ve asli görevler dışında kurumlara iş ve işlemler minimize edilmeli, personele idari izin verilmeli.

-Kısmi olarak çalışma günleri (haftanın iki günü açık), ya da çalışma saatleri (Saat 10.00-14.00) yeniden düzenlenmeli.

-Kamu kurumlarının imkânları salgın boyunca Sağlık Bakanlığı’na devredilmeli, emekçilerine etkin eğitimler verilmeli.

-Sağlık hizmetlerinden nasıl daha etkili ve salgına maruz kalmadan yararlanabileceği halkımıza ilan edilmeli.

-Aktarılan bilgiler ve işlemlerde şeffaf olunmalı.

-Kamu kurumlarında süre şartı ibaresinin kaldırılmalı, e-Devlet işlemlerinin uygulaması yaygınlaştırılmalı, salgın süresinde ücretsiz internet erişimi sağlanmalı.

-Kamu kurumlarının salgınla mücadelede eylem planlarını hazırlanmalı, uygun olan hizmetlerde evden çalışma uygulamasına geçilmeli ve koordineli çalışılmalı.

-Elektrik, doğalgaz, su gibi harcamalarda devlet desteği sağlanmalı, ödememe durumunda kesintiye gidilmemeli. İş ve işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatı esnetilmeden uygulanmalı.

-Uluslararası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çerçevesinde gerekli önlemler alınmalı, güncel eğitimlerin verilmeli ve şeffaf olunmalı.

-Tüm hizmet alanındaki personelin koruyucu ekipmanlara ulaşımı sağlanmalı, kontrolleri ve tanı testleri yapılmalı, bulundukları ortam güvenli hale getirilmeli.

-Risk grubundaki sağlık personelinin (kronik hastalık, hamile, engelli, organ nakli ve kanser hastaları, 60 yaşüstü, süt izinde olanlar vb) amirlerinin inisiyatifine bırakılmadan idari izinli sayılmalı.

-COVID– 19 bulaşıcılığı durumunda meslek hastalığı olarak kabul edilmeli, bildirimleri yapılmalı.

-Çalışanlar ruhsal, sosyal, yönetsel ve maddi anlamda desteklenmeli, ulaşım imkanları sağlanmalı, yönetim ve çalışanlar arasında işbirliği sağlanmalı, iş yükünü azaltıcı idari kararlar uygulanmalı.

-Fazla mesai dayatmasından vaz geçilerek sık molalarla çalışma saatleri kısa tutulmalı, acil durum ve afet yönetmeliği ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyulmalı.

-Semptom ve belirtilerin görülmesi durumunda çalışanlar 14 gün süre ile idari izinli sayılmalı, kısıt gün rapor verilmesi uygulamasından vaz geçilmeli.

Sağlık hizmetleri için:

-Uluslararası ve ulusal mevzuat uygulanmalı. Acil Afet ve Durum Yönetmeliğinin, Hastane Afet ve Acil Durum Planı uygulanmalı, planlarının eksiksiz yapılmalı.

-Özel hastane, Üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri koordineli bir şekilde yönetilmeli. Tesisler arası yönetimsel farklılıklar kaldırılmalı. Tüm sağlık tesislerinde tek bütçe uygulamasına geçilmeli.

-Sağlık emekçileri ulaşım, beslenme ve barınmadan ücretsiz yararlanmalı.

-Sağlık hizmetleri ve özel sağlık tesisleri kısmi süreli kamulaştırılmalı. Salgının görüldüğü yerler ve tesislerde tam karantina uygulanmalı.

-Salgın kapsamında sağlık hizmetlerinde taşeronlaşma kaldırılmalı, çalışanların hakları korunmalı.

-İşyerlerinin günlük dezenfekte edilmesi, diğer gerekli koruyucu tedbirlerin alınması.

-Risk grubunda yer alan PTT emekçileri sağlık taramasından geçirilmeli. Tüm yurttaşların fatura borçlarının(elektrik doğalgaz, Su vb) ertelenmeli.

-Tüm PTT şubelerimizin tamamen kapatılması, yalnızca merkezlerden işlem yapılması.

-İnternet üzerinden yapılan alışverişlere kısıtlama getirilmesi, acil ve zaruri olmayan posta, kargo gönderilerinin, virüs salgını kontrol altına alınana kadar kabul edilmemesi.

-Gişede olduğu gibi dağıtımda da dönüşümlü çalışma derhal uygulamaya konulmalıdır. Tebligatların gönderilmesinin geçici bir süre ertelenmeli.

-Çocuk, işsizlik ve sosyal yardımların üç aylığı peşin verilmeli.