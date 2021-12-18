KESK'ten "Geçinemiyoruz" mitingi: Sefaleti kalıcı hale getirecek ekonomik düzeni kurtuluş olarak sunmaya çalışıyorlar

KESK'in "Geçinemiyoruz" sloganıyla düzenlediği İzmir mitingi emekçilerin alana girişiyle başladı. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, sefaletin kalıcı hale getirecek ekonomik düzenin kurtuluş olarak sunulduğunu dile getirdi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu, yaşanan ekonomik krizi ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek için "Geçinemiyoruz" sloganıyla miting düzenledi. Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitinge DİSK, TMMOB ve İzmir Tabip Odası üye ve yöneticileri de katılırken, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan KESK'liler ile çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş düzenledi. Mitinge bölge illerinden de çok sayıda KESK'li katıldı.

Öte yandan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ( İKK) da mitinge katılmadan önce bir basın açıklaması düzenledi.

"Sefaletimizi kalıcı hale getirecek ekonomik düzeni kurtuluş olarak sunmaya çalışıyorlar"

Gazete Duvar'ın haberine göre; İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan İKK Sekreteri Aykut Akdemir, TMMOB tarafından yürütülen "Geçinemiyoruz" kampanyasını anlattı.



Toplumun tüm kesimleri ile birlikte insanca bir yaşam için mücadele ettiklerini ifade eden TMMOB üyeleri, "Siyasi iktidar, paramızın pula dönmesini, geniş halk kesimlerinin yoksullaşmasını, reel ücret kaybını engelleyemediği için şimdi bu sefaletimizi kalıcı hale getirecek bir ekonomik düzeni bize kurtuluş olarak sunmaya çalışıyor.



Yoksullukta uzlaşmayacağız! İktidarın bize dayattığı bu kadere teslim olmayacağız! Emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız! Sorunlarımızı görmezden gelen iktidara inat, sorunlarımıza hep birlikte çözüm üreteceğiz. Meslektaşlarımızın taleplerinin taşıyıcısı, emeğiyle geçinen tüm toplumsal kesimlerin gür sesi olacağız" ifadelerini kullandı.