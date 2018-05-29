KESK, seçimlere yönelik tavrını açıkladı: Cumhur İttifakı'na oy yok

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) 24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin tutumunu ve taleplerini açıkladı. Açıklamada, kamu emekçilerinin Cumhur İttifakı’na oy vermeyeceği belirtilerek, "Geleceğe sahip çıkacak; eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir ülke inşa edeceğiz" dendi.

KESK Genel Merkezi’nde gerçekleşen basın toplantısına KESK yönetim kurulu ve bağlı sendikaların yöneticileri katıldı. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik Türkiye halklarını işsizliğe, açlığa, yoksulluğa ve savaş politikalarına mahkûm edenlere artık “Tamam” dediklerini belirterek, onlara oy vermeyeceklerini kaydetti. Bozgeyik, kamu emekçilerinin sandık güvenliği ve oylara sahip çıkma noktasında da sorumluluk alacağını söyledi.

AKP iktidarının 16 yıllık politikalarını değerlendiren Bozgeyik, 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL ile birlikte AKP ve MHP’nin parlamentoyu işlevsiz hale getirerek, anayasayı askıya aldığını ve OHAL’i yaşamın her alanına müdahalenin aracı haline getirdiğini belirti. Bozgeyik, bu süreçte KESK’in hedefe konularak, yandaş sendikaların işbirliği ile fişleme, suçlama ve ihbarcılık sisteminin işletildiğini söyledi. Bozgeyik, bu süreçte siyasette, ekonomide ve yaşamın her alanında şiddetin ve kutuplaşmanın arttığını söyledi.

Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir gelecek

Kamu emekçilerinin AKP-MHP’nin oluşturduğu Cumhur ittifakına oy vermeyeceğini vurgulayan Bozgeyik, “Geleceğine sahip çıkacak, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir gelecek için taleplerini daha güçlü savunacak ve takipçisi olacaktır” dedi.



Bozgeyik, kamu emekçilerinin destekleyeceği siyasal programı da paylaştı. Programda yer alan taleplerden bazıları şöyle:



»Yıllardır uygulanan neoliberal politikaların reddedilmesi, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik başta olmak üzere herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve anadilde kamu hizmeti,



»İnsanca yaşayacak bir ücret,



»Çalışma yaşamının demokratikleşmesi, demokratik, katılımcı ve özgür TİS, grev hakkının engellenmesinden vazgeçilmesi



»Kurallı çalışma, iş güvenceli ve kadrolu istihdamın sağlanması,taşeron çalışmanın yasaklanması,



»İstihdamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddeti, tahakkümü, ayrımcılığı ortadan kaldıracak politikaları, cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü programların oluşturulması, -Toplumsal cinsiyet, yaş, sağlık durumu, azınlık olma, engellilik, göçmen ya da sığınmacı olma, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularının Anayasa’nın 10. maddesine ayrımcılık yapılamayacak koşullar olarak açık bir şekilde eklenmesi,



»İş barışını bozan, emek karşıtı performans sisteminin geri çekilmesi,



»Özelleştirilen tüm kurumların yeniden kamusallaştırılması,



»Gerici eğitim politikaları, toplumsal ilişkilerin dinsel referanslarla yeniden dizayn edilmesi ve çocuk istismarlarının engellenmesine yönelik kapsamlı politikalar geliştirilmesi,



»12 Eylül hukukunun aşılacağı demokratik bir dönüşüm için yeni bir anayasa hazırlanması, seçim barajının kaldırılması,



»OHAL rejiminin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması,



»Kürt sorununun demokratik yöntemlerle ve diyalogla kalıcı bir şekilde çözülmesi, barış içinde yaşamın tesisi.