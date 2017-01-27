KESK: OHAL'deki haksızlıklar on yıllara yayılacak, komisyon oyalamak için

KESK, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kurulan 'OHAL İnceleme Komisyonu'na tepki göstererek "Hükümetin iddia ettiği gibi ne mağduriyetler giderilecek ne de haksızlıklar incelenecek. Ortada bir normalleşme olmadığı gibi OHAL haksızlıkları on yıllara yayılmak istenmektedir" dedi.

KESK ve konfederasyona bağlı sendikalar, OHAL’in 3. döneminde yayımlanan KHK’ları ve yeni uygulamaları değerlendirdi. Toplantıya KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, ESM Genel başkanı Mustafa Şenoğlu, Tarım Orkam Sen Genel Başkanı Hamit Kurt, Bes Genel Başkanı Fikret Aslan katılırken, hükümetin KHK ile aldığı kararlara tepki gösterildi.

Zamanlama manidar

"OHAL İnceleme Komisyonu kurulması kararını da içeren KHK’ların zamanlamasının manidar olduğunu" belirten KESK Eş Başkanı Özgen, OHAL sürecinde 100 bin ihraç edilen kişi olduğunu hatırlattı. Özgen, İnceleme Komisyonu’nun işleyişi hakkında "ihraç edilenlerden 50 bin kişi bile başvursa, hafta sonlarını dışında bıraktığımızda komisyonun günde yaklaşık 100’den fazla dosyaya bakması gerekecek. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları bir yana bırakırsak, sadece ihraçlara ilişkin başvuruları ele alması ve sonuçlandırması yılları bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Komisyona başvuruların ne zaman başlayacağının da belli olmadığını vurgulayan Özgen, "Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru gibi iç hukuk yollarının alacağı süre de gözetildiğinde AİHM’ye başvurmak için yıllarca beklemek gerekecektir. AİHM’den çıkacak kararın da süresi gözetildiğinde on yılları bulacak bir süreç karşımıza çıkmaktadır” dedi.

İnceleme Komisyonu’nun ulusalararası alanda yaşanacak tepkilere karşı bir oyalama aracı olduğunu vurgulayan Özgen, “referandum öncesinde ‘normalleşmeye’ geçileceği görüntüsü verilerek oy avcılığı yapılmak istenmektedir” ifadelerini kullandı.