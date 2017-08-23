KESK İzmir: Toplu sözleşme oyununu birlikte bozalım

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de KESK İzmir Şubeler Platformu, Memur Sen\'in imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi\'ne tepki gösterdi. Platform Dönem Sözcüsü Mustafa Güven kabul edilen zam oranının, gerçekçi olmayan enflasyon oranlarının şimdiden altında kaldığını savunarak, bu sözleşmeye karşı tüm kamu emekçilerini \'Oyunu birlikte bozalım\' sözleriyle birlikte mücadeleye çağırdı.

KESK İzmir Şubeler Platformu, Konak\'ta eski Sümerbank binası önünde toplandı. \'İhanet Sözleşmesine Hayır, Emekçiler Ortak Mücadeleye\' pankartı açan memurlar \'Sahte TİS\'e Hayır\', \'Dilenenler Değil Direnenler Kazanır\' ve \'Sadaka Değil İnsanca Bir Ücret İstiyoruz\' dövizleri açtı. KESK Dönem Sözcüsü ve Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven okuduğu basın açıklamasında sözleşmeyi eleştirdi. 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5, 2019 yılı için ise yüzde 4 ve yüzde 5 artışları kapsayan sözleşmeyle ilgili konuşan Mustafa Güven şöyle konuştu:

\"Memur Sen Genel Başkanı kümülatif zammın yüzde 17.5 olduğunu söyledi. Oysaki teklifleri yüzde 34, kabulleri 16.5’tir. Teklif ile kabul arasındaki fark -17.5\'tir. Rakamlarla oynayarak olduğundan fazla gösterebilirsiniz, ancak gerçekleri saklayamazsınız. Kamu emekçileri ne kadar yoksullaştıklarını biliyorlar zaten. Kabul edilen teklif zaten gerçekçi olmayan enflasyon rakamlarının dahi şimdiden altındadır.\"

\'BIÇAK KEMİĞE DAYANDI\'

Hükümet ile yetkili sendika arasındaki görüşmelerin adının \'toplu sözleşme\' olduğunu, gerçek toplu görüşmeden farkı olmadığını belirten Güven, \"Kaybeden sadece Memur-Sen üyeleri olmamış, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi aileleri ile birlikte kaybetmiştir. Ortaya çıkan tablo OHAL hukuksuzluğu ve Memur-Sen sendikacılığının sonucudur\" dedi. Memur sendikalarını toplu sözleşme oyununu birlikte bozmaya çağıran Güven şunları kaydetti:

\"Bıçak kemiğe dayandı, tüm kamu çalışanları sendikalarının üyelerine, tüm hükümet yetkililerine ve tüm kamu emekçilerine sesleniyoruz. Biz kamu emekçileri olarak hiç bir ayrım gözetmeksizin, farklılıklarımızı bir kenara bırakarak ortak hareket etme çağrısı yapıyoruz. Gelin toplu sözleşme oyununu bozalım. Kamu emekçilerinin talepleri OHAL ve KHK’lar kaldırılması, iş güvencesini kaldırmaya yönelik yasal çalışmaların iptal edilmesi, yüzdelik zam değil insanca yaşanacak bir temel ücret, en düşük memur maaşının 3 bin 450 TL. olması, ek göstergelerin 3600’e çıkarılması, tüm ek ödemelerin emekli maaşına yansıtılması, vergi diliminin kaldırılması, 4/B, 4/C ve taşeron çalıştırma sisteminin kaldırılması, sendika yasası değiştirilmlesi, grevli toplu sözleşmenin gelmesi, sendika hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bunun için birlikte mücadele edelim.\"

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