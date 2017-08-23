T24 LogoT24 Logo
Gündem

KESK İzmir: Toplu sözleşme oyununu birlikte bozalım

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de KESK İzmir Şubeler Platformu, Memur Sen'in imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi'ne tepki gösterdi

23 Ağustos 2017 17:37

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de KESK İzmir Şubeler Platformu, Memur Sen\'in imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi\'ne tepki gösterdi. Platform Dönem Sözcüsü Mustafa Güven kabul edilen zam oranının, gerçekçi olmayan enflasyon oranlarının şimdiden altında kaldığını savunarak, bu sözleşmeye karşı tüm kamu emekçilerini \'Oyunu birlikte bozalım\' sözleriyle birlikte mücadeleye çağırdı.
KESK İzmir Şubeler Platformu, Konak\'ta eski Sümerbank binası önünde toplandı. \'İhanet Sözleşmesine Hayır, Emekçiler Ortak Mücadeleye\' pankartı açan memurlar  \'Sahte TİS\'e Hayır\', \'Dilenenler Değil Direnenler Kazanır\' ve \'Sadaka Değil İnsanca Bir Ücret İstiyoruz\' dövizleri açtı. KESK Dönem Sözcüsü ve Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven okuduğu basın açıklamasında sözleşmeyi eleştirdi. 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5, 2019 yılı için ise yüzde 4 ve yüzde 5 artışları kapsayan sözleşmeyle ilgili konuşan Mustafa Güven şöyle konuştu:
\"Memur Sen Genel Başkanı kümülatif zammın yüzde 17.5 olduğunu söyledi. Oysaki teklifleri yüzde 34, kabulleri 16.5’tir. Teklif ile kabul arasındaki fark -17.5\'tir. Rakamlarla oynayarak olduğundan fazla gösterebilirsiniz, ancak gerçekleri saklayamazsınız. Kamu emekçileri ne kadar yoksullaştıklarını biliyorlar zaten. Kabul edilen teklif zaten gerçekçi olmayan enflasyon rakamlarının dahi şimdiden altındadır.\"
\'BIÇAK KEMİĞE DAYANDI\'
Hükümet ile yetkili sendika arasındaki görüşmelerin adının \'toplu sözleşme\' olduğunu, gerçek toplu görüşmeden farkı olmadığını belirten Güven, \"Kaybeden sadece Memur-Sen üyeleri olmamış, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi aileleri ile birlikte kaybetmiştir. Ortaya çıkan tablo OHAL hukuksuzluğu ve Memur-Sen sendikacılığının sonucudur\" dedi. Memur sendikalarını toplu sözleşme oyununu birlikte bozmaya çağıran Güven şunları kaydetti:
\"Bıçak kemiğe dayandı, tüm kamu çalışanları sendikalarının üyelerine, tüm hükümet yetkililerine ve tüm kamu emekçilerine sesleniyoruz. Biz kamu emekçileri olarak hiç bir ayrım gözetmeksizin, farklılıklarımızı bir kenara bırakarak ortak hareket etme çağrısı yapıyoruz. Gelin toplu sözleşme oyununu bozalım. Kamu emekçilerinin talepleri OHAL ve KHK’lar kaldırılması, iş güvencesini kaldırmaya yönelik yasal çalışmaların iptal edilmesi, yüzdelik zam değil insanca yaşanacak bir temel ücret, en düşük memur maaşının 3 bin 450 TL. olması, ek göstergelerin 3600’e çıkarılması, tüm  ek ödemelerin emekli maaşına yansıtılması, vergi diliminin kaldırılması, 4/B, 4/C ve taşeron çalıştırma sisteminin kaldırılması, sendika yasası değiştirilmlesi, grevli toplu sözleşmenin gelmesi,  sendika hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bunun için birlikte mücadele edelim.\"
FOTOĞRAFLI
 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKESKPlatformu Memur SenTopluSözleşmesiPlatform Dönem Sözcüsü Mustafa GüvenPlatformu KonakSümerbankSözleşmesine Hayır Emekçiler Ortak MücadeleyeTİS HayırDeğil Direnenler KazanırDeğilBirKESK Dönem Sözcüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24