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KESK, ikinci kez AİHM yolcusu

KESK toplu sözleşme ve grev hakkı için ikinci kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gideceklerini bildirdi.

02 Eylül 2008 03:00

KESK Genel Başkanı Sami Evren, toplu görüşmenin yasal olmadığını kaydederek, bununla ilgili AİHM kararı olmasına karşın hükümetin bu karara uymadığını, bu nedenle AİHM’ye ikinci kez başvuracaklarını ifade etti.

15 günlük toplu görüşme sürecini değerlendiren Evren, hükümetin Anayasa’nın 90. maddesinin gereğini yerine getirmediğini ve görüşmelerin hukuka aykırı olduğunu toplu görüşmelerin ilk turunda dile getirdiğini belirtti.

Evren, konuşmasına şöyle devam etti: “Görüşmeler AHİM kararlarına aykırıydı. Bu kararların uygulanması gerekiyor. Biz bunu ileride gündeme getireceğiz. Avrupa Konseyi üyesi olan bir hükümet bu kararı uygulamıyorsa suç işliyor demektir. AİHM’ye dava açacağız. Bununla ilgili Başbakanlığa dilekçe verdik. 60 günlük süre sonrasında cevap gelmezse hükümetin karara uymaması ile grev ve toplu sözleşme hakkını engellediği gerekçesiyle AİHM’ye ikinci bir dava açacağız.”

Evren, hükümetin sunduğu yüzde 7.5 zammın sürpriz olmadığını buna karşın teklifin yüzde 8.5’a yükseltilmesinin de yetersiz olduğunun altını çizdi. Sendikaların da tekliflerinin görüşme öncesinde belli olduğunu ifade eden Evren, görüşme sürecinde karşılıklı söylenenlerin ‘senaryo gereği’ oynandığını söyledi.

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