-KESK GENEL BAŞKANI EVREN İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - KESK Genel Başkanı Sami Evren, Genel Sekreter Emir Ali Şimşek'in hakkındaki taciz iddiaları üzerine istifa etmemesi nedeniyle genel başkanlık görevinden ayrıldı. Alınan bilgiye göre, KESK'te bir süredir devam eden ''taciz'' iddiaları ve ardından yaşanan gelişmeler Sami Evren'in istifasıyla sonuçlandı. Sami Evren, istifasının gerekçesini şu şekilde açıkladı: ''Bir süredir kamuoyunda 'KESK'te taciz' başlığı altında dile getirilen iddialar KESK'in uğrunda mücadele ettiği değerlerle asla bağdaşmayacak bir durum yaratmaktadır. KESK'in yarattığı ve sahiplendiği değerler bütün içinde bu tip iddialar karşısında kadının beyanını esas alan çözümler üretilmesi hem kadın mücadelelerinin birikiminin hem de KESK'in kongre kararlarının gereğidir. Bu iddialar KESK MYK'sına ulaştığı günden bu yana sorunun, kadın mücadelesinin birikimleri ve KESK'in kararları doğrultusunda çözülmesi için çaba sarf ettik. Taciz iddiasının muhatabı olan KESK genel sekreterinin istifasını da içeren önerimiz KESK MYK'sında karşılık bulmadı ve MYK'nın geri kalan kısmı tarafından reddedildi. MYK içinde karşılaştığımız bu direnç nedeniyle KESK'e ve mücadele değerlerimize yakışan bir çözüm üretemedik. Bu çözümsüzlük KESK'in yani Türkiye'de toplumsal muhalefetin en önemli bileşenlerinden birinin TÜrkiye'nin geçtiği bu kritik aşamada hareketsiz kalmasına neden oldu.'' Sami Evren, bu gerekçelerle KESK'teki görevinden istifa ettiğini belirterek, ''Bu tutumumuz, bedellerle yarattığımız KESK değerlerinin yaşam bulması için, örgütsel ve ahlaki sorumluluğumuzun zorunlu sonucudur'' ifadesini kullandı. Evren'le birlikte KESK Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Adnan Gölpunar da aynı gerekçelerle istifa etti.