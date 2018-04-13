KESK eylemine polis, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti

Ankara'da OHAL'e karşı basın açıklaması yapmak isteyen KESK üyelerine polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

Ankara'da OHAL'a karşı basın açıklaması yapmak isteyen bir grup KESK üyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yakınlarında toplanıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yürümek istedi. Polis, "İnsanca yaşam ve iş güvencemiz için OHAL'e hayır" sloganı atan grubun dağılmasını istedi. Ancak dağılmak istemeyen grup ile polis arasında bir süre karşılıklı görüşme yapıldı. Yapılan görüşme sonrası polis kalabalığın dağılması için bir süre verdi. Fakat verilen sürede grup dağılmayınca çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

Bu sırada CHP milletvekili Eren Erdem, polis yetkilileri ile görüştü. Müdahale sonrası polis gözaltı için kaçan grubun peşinden bir süre kovaladı. Ancak ara sokaklara kaçan grup üyeleri bölgeden ayrıldı.