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KESK: Dekan Devran ve Rektör Gül, Anayasal suç işliyor

KESK, kamuoyunu, 'fişleyen, tehdit eden, fiziksel-psikolojik şiddet uygulayan, iftira atanlara karşı onurlu bir duruşla ifade ve örgütlenme özgürlüğünü savunan araştırma görevlilerinin yanında durmaya' çağırdı

07 Şubat 2014 22:19

Işıl Öz

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Yusuf Devran’ın talebiyle Rektörlük tarafından KESK’in 4-5 Haziran 2013 tarihlerinde yurt çapında düzenlediği iş bırakma eylemine katılan Eğitim-Sen üyesi on bir araştırma görevlisi hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinde, sekiz araştırma görevlisine 24 ay kademe durdurma cezası verildi.

Bu karar sonrası, Eğitim-Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, Dekan Yusuf Devran ve Rektör Zafer Gül’ün Anayasayı, insan hakları sözleşmelerini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile idari yargı kararlarını, kamu emekçilerinin sendikal ve demokratik haklarını tanımadıkları dile getirildi.

“Soruşturmaların başlatılması üzerine geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen imza kampanyasıyla, Noam Chomsky, Judith Butler ve Nancy Fraser ile birlikte kendilerini üniversitelerde ifade ve örgütlenme özgürlüğüne darbe niteliğindeki bu hukuksuz soruşturmaları geri çekmeye çağıran 1.431 kişiye sırt çevirmişlerdir.” diyen Eğitim-Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Üyeleri’nin basın açıklaması şöyle: 

“Emekçilerin en temel hakkı olan sendikal faaliyet yürütme hakkını kullanan sekiz araştırma görevlisine, Ethem Sarısülük’ü başından vurarak öldüren bir katille aynı cezayı vererek onlardan olmayanlara duydukları kin ve nefreti apaçık ortaya koymuşlardır. Verdikleri hukuksuz ceza kararının idari mahkeme tarafından iptal edileceğini gayet iyi bilen, Rektörlük seçimleri öncesi yönetimlerinin son günlerinde soruşturmaları bahane ederek sözleşmelerini görülmedik biçimde altı ay uzattıkları araştırma görevlilerine bir kez daha eziyet etmek isteyen, bu cezalarla diğer araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri üzerine saldıkları korkuyu pekiştirmek isteyenlerin yaptıklarının yanına kâr kalmayacağını bir kez daha belirtmek istiyoruz. Yaşanan tüm hukuksuzlukları teşhir etmeye devam ederken, “sınavlarda büyük aksaklıklar yaşanmasına neden olundu” iftirasını ortaya atanlar, soruşturma esnasında “sendikayı karıştırma sana az ceza verelim, git biraz düşün yeni bir savunma yaz” diyerek meseleyi sendikal faaliyet olmaktan uzaklaştırarak araştırma görevlileri arasında bir ayrışma yaratmaya teşebbüs eden soruşturmacı ve bu hukuksuz ceza kararlarının altında imzası olan yönetim kurulu üyeleri hakkında hukuki girişimlerde bulunacağımızı ilan ediyoruz. Kamuoyunu, fişleyen, tehdit eden, fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan, iftira atanlara karşı dik ve onurlu bir duruşla ifade ve örgütlenme özgürlüğünü savunan araştırma görevlilerimizin yanında durmaya çağırıyoruz.”

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