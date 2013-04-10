T24 LogoT24 Logo
Gündem

KESK davası başlıyor; 'Akil İnsan' Lami Özgen de hâkim karşısında

KESK Başkanı Lami Özgen'in de aralarında bulunduğu 72 KESK üyesi bugün hâkim karşısına çıkacak

10 Nisan 2013 13:52

"PKK/KCK silahlı terör örgütü" operasyonu kapsamında haklarında dava açılan 72 KESK üyesi hakim karşısına çıkıyor. Sanıklar arasında, hükümetin Akil İnsanlar Heyeti'ne seçtiği KESK Genel Başkanı Lami Özgen de var.
 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Lami Özgen'in de aralarında bulunduğu ve KESK'in 72 üyesinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapılacak.

KESK üyeleri hakkında, "PKK/KCK silahlı terör örgütü''ne üye oldukları ve silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları suçlamasıyla 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Hakkında dava açılan isimlerden KESK Genel Başkanı Lami Özgen, 63 kişilik Akil İnsanlar Heyeti'ne seçilmişti.

Özgen'in avukatı İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan da akil insanlar listesinde yer alan isimlerden.

ETİKETLER

lami özgenkeskdavamahkemehakim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24