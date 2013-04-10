KESK davası başlıyor; 'Akil İnsan' Lami Özgen de hâkim karşısında

"PKK/KCK silahlı terör örgütü" operasyonu kapsamında haklarında dava açılan 72 KESK üyesi hakim karşısına çıkıyor. Sanıklar arasında, hükümetin Akil İnsanlar Heyeti'ne seçtiği KESK Genel Başkanı Lami Özgen de var.



Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Lami Özgen'in de aralarında bulunduğu ve KESK'in 72 üyesinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapılacak.

KESK üyeleri hakkında, "PKK/KCK silahlı terör örgütü''ne üye oldukları ve silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları suçlamasıyla 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Hakkında dava açılan isimlerden KESK Genel Başkanı Lami Özgen, 63 kişilik Akil İnsanlar Heyeti'ne seçilmişti.

Özgen'in avukatı İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan da akil insanlar listesinde yer alan isimlerden.