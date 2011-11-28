KESK Başkanı'na 6 yıl hapis cezası!

T24 - Aralarında KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in de bulunduğu 25 sanık hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.



İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan Ahmet Demiroğlu ile sanık avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Güngör Tosunoğlu, sanık ve avukatların son savunmalarını yaptığını, dosyanın kararın açıklanması için bugüne ertelendiğini hatırlattı.



Mahkeme heyeti, sanıklar Selçuk Haspolat, Faysal Ceylan, Murat Meriç, Abdurrahim Daşdemir, Kemal Karakoyun ve Yüksel Mutlu'nun delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.



KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in de aralarında bulunduğu 25 sanık, temyiz yolları açık olmak üzere, “terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.



Mahkeme Başkanı Tosunoğlu, isnat edilen suçun, örgüt üyeliği suçunu doğuracak büyüklükte olmadığı görüşüyle tüm sanıkların beraatı yönünde, verilen karara muhalefet ettiği öğrenildi.



İddianame'den:



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Mayıs 2009'da bazı KESK yönetici ve üyelerine yönelik operasyon başlatılmış, ardından dava açılmıştı. İddianamede, terör örgütü PKK'nın amaçlarına uygun faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ülke düzeyinde aynı çizgide eylem ve faaliyetlerde bulunması için koordinasyonun KCK/TM tarafından sağlandığı belirtilmiş, sanıkların da KCK/TM koordinesinde Demokratik Emek Konfederasyonu (KCK/TM-DEK) içinde örgütlendiği ileri sürülmüştü.

Toplam 31 sanığın terör örgütüne üye olma suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.



