-KESİN SONUÇLAR YARIN İLAN EDİLECEK ANKARA (A.A) - 22.06.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, kesin seçim sonuçlarının yarınki Resmi Gazete'de ilan edileceğini bildirdi. Em, YSK toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bugün saat 17.00 itibariyle YSK'ya yapılacak itiraz süresi ve YSK'nın inceleme süsesinin bittiğini belirten Em, yarınki Resmi Gazete'de kesin seçim sonuçlarının ilan edileceğini bildirdi. ''Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili YSK'nın geç karar verdiği yönündeki'' eleştirilerin hatırlatılması üzerine Em, ''Bize savcılıktan yazı 9 Haziran'da geldi. Bize gelir gelmez hemen ara kararı verdik ve ilgilisinin savunmasını almak üzere Diyarbakır İl Seçim Kuruluna gönderdik'' diye konuştu. Em, genel olarak gelen tüm itirazları sonuçlandırdıklarını ve bugün saat 17.00 saati itibariyle sürecin bittiğini yineledi. Bu arada, MHP'nin gümrük kapılarındaki oyların hesaplanmasına ilişkin yaptığı ikinci itirazın da reddedildiği öğrenildi.