Kesin seçim sonuçları bu hafta

T24 - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ali Em, kesin seçim sonuçlarının Çarşamba veya Perşembe günü açıklanabileceğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, kurul binasına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

12 Haziran'da yapılan milletvekili seçiminin kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağının sorulması üzerine Ali Em, günlük programa göre bugün bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Em, ''Kesin sonuçları büyük ihtimalle Çarşamba veya Perşembe ilan edeceğiz'' dedi.

Terör örgütü üyeliğinden hapis cezası kesinleşen bağımsız milletvekili adayı Hatip Dicle'nin savunmasının gelip gelmediğine ilişkin bir soruya Em, ''Evrak geldi mi gelmedi mi henüz bilemiyorum. Onlara bakmam lazım'' karşılığını verdi.

MHP'nin İstanbul 1. Bölge 3. sıra adayının da milletvekili seçildiği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise Em, ''Dün akşam saat 17.00'den sonra mazbatalar verilmeye başlandı. Çünkü ilin itirazları inceleme süresi bitti. Bütün Türkiye'de mazbatalara verilmeye başlandı'' dedi.

Em, konunun kendilerine intikal edip etmediğini bilmediğini de ifade etti.