T24 LogoT24 Logo
Politika

Kesin aday listeleri ilan edildi

Yerel seçimlere ilişkin kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca bugün ilan edildi.

05 Mart 2009 02:00

Yerel seçimlere ilişkin kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca bugün ilan edildi.

YSK'nın ilan ettiği seçim takvimine göre, siyasi partilere, aday listelerindeki eksiklikleri tamamlayarak ilgili seçim kurullarına bildirmeleri için tanınan süre, dün saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Kesin aday listeleri, seçime katılacak siyasi partilerin il ve ilçe adayları ile bağımsız adaylar ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı adayları il seçim kurullarınca mahallinde bugün ilan edildi.

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimi de bugünden itibaren başlayacak. Takvime göre, bundan sonraki süreç şöyle:

19 Mart 2009 Perşembe: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

23 Mart 2009 Pazartesi: Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.

28 Mart 2009 Cumartesi: Saat 18.00'den itibaren seçim propagandası yapılamayacak.

29 Mart 2009 Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 00.00'da sona erecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24