Kesin aday listeleri ilan edildi

Yerel seçimlere ilişkin kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca bugün ilan edildi.



YSK'nın ilan ettiği seçim takvimine göre, siyasi partilere, aday listelerindeki eksiklikleri tamamlayarak ilgili seçim kurullarına bildirmeleri için tanınan süre, dün saat 17.00 itibariyle sona erdi.



Kesin aday listeleri, seçime katılacak siyasi partilerin il ve ilçe adayları ile bağımsız adaylar ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı adayları il seçim kurullarınca mahallinde bugün ilan edildi.



İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimi de bugünden itibaren başlayacak. Takvime göre, bundan sonraki süreç şöyle:



19 Mart 2009 Perşembe: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.



23 Mart 2009 Pazartesi: Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.



28 Mart 2009 Cumartesi: Saat 18.00'den itibaren seçim propagandası yapılamayacak.



29 Mart 2009 Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 00.00'da sona erecek.

