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Yaşam

Kesimden kaçan boğa başka kesim alanına girdi

Kamyonete yüklenen boğa, kesim merkezine götürüldü

12 Eylül 2016 21:08

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, sahibinin elinden kaçan boğa mahalledeki başka bir kurban kesim alanının içerisine girdi.

Posta'da yer alan habere göre; Yeşilova mahallesinde ise Hasan Yunus Aziz, kurbanlık boğayı kesim alanına götürürken elinden kaçırdı. Bursa-Yalova karayolunda kent merkezi istikametine doğru koşmaya başlayan boğa, trafiği birbirine kattı. Aziz’in haber vermesi üzerine, Osmangazi Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekiplerinin de kovalamaya başladığı kızgın boğa, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin bahçesine girdi.

Burada polis ve vatandaşların da yardımıyla sıkıştırılan boğaya, ekipler tarafından uyuşturucu iğne atıldı. Ekipler, boğanın sakinleştiğini düşünerek yanına yaklaşmak isteyince, ürken boğa çevredekilerin arasına daldı.

Alışveriş merkezinin merdivenlerine çıkan boğa ekiplerin yaptığı ikinci uyuşturucu iğneyle de sakinleşmedi. Boğayı çıktığı yerde kement yardımıyla yakalayan vatandaşlar, kamyonete yüklemek için yoğun çaba harcadı. Kamyonete yüklenen boğa, kesim merkezine götürüldü.

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