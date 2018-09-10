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Kesilen ağacın altında kalarak ölen Zeynep, toprağa verildi

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde kesilen ağacın altında kalarak yaşamını yitiren Zeynep Gümüş (22) toprağa verildi

10 Eylül 2018 18:00

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Ünye ilçesinde kesilen ağacın altında kalarak yaşamını yitiren Zeynep Gümüş (22) toprağa verildi.  
Olay, Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi\'nde cumartesi günü meydana geldi. Ağabeyi Yusuf Gümüş\'ün kestiği ağacın altında kalan Zeynep Gümüş, ağır yaralandı. Ünye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Gümüş, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavi altına alınan Zeynep, dün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zeynep Gümüş için Ünye ilçesi Merkez Camii’nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, ailesinin yanı sıra, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazının ardından Gümüş’ün cenazesi Saraycık köyünde toprağa verildi. Zeynep Gümüş\'ün, Konya Selçuk Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden bu yıl mezun olduğu öğrenilirken, ifadesinin ardından serbes bırakılıan ağabeyi Yusuf Gümüş de cenazeye katıldı.

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