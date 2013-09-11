'Kesik el' cinayetinin sebebi 'emanete ihanet' çıktı

Zonguldak Ereğli'de işlenen ve Türkiye'yi şoke eden "kesik el" cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Murat Erdoğan (29) ve Gizem Tunç (21) cinayetlerinin arkasından "emanete ihanet" çıktı. İddiaya göre, askere giderken 7 yıllık sevgilisi Gizem'i, ağabeyi bildiği Murat'a emanet eden Deniz Poyraz (22), Tunç'la Erdoğan'ın aralarındaki duygusal bağı öğrenince ikisini de öldürdü.

Sabah gazetesinden Erhan Öztürk, Mesut Altun ve Şaban Yılmaz'ın hazırladığı habere göre, gçtiğimiz pazar işlenen cinayetin sır perdesi aralanıyor. Çifti tanıyanların anlattıklarına göre Deniz ve Gizem son yıllarda sık sık kavga edip barışıyorlardı. Deniz ve Murat Erdoğan ise sıkı arkadaştı. Dövüş horozu yetiştiren Deniz, ağabeyi gibi gördüğü Murat'la yakın oturuyorlardı. Gizem bir yerde olunca, Deniz, Murat'ı arayarak, "Ağabey Gizem'i eve bırak" diyordu.Gizem, tüm sorunlarını da Murat'a anlatıyordu. Askerlik vakti geldiğinde Deniz, sevgilisi Gizem'i Murat'a emanet etti.

Geçen sürede Gizem'le Murat, sık sık Erdoğan'ın çalıştığı taksi durağında bir araya gelip sohbet etti, tavla oynadı. Bu durum, askerdeki Deniz'in kulağına gitti. İddialara göre, Deniz ile Gizem bu yüzden telefonda kavga etti. Bir gün bir arkadaşları, Deniz'e telefon açıp "Sevgilin Murat'la sık sık buluşuyor" dedi. Gizem'in bir arkadaşına "Deniz'den kurtuldum" demesi de askerdeki Poyraz'a aktarıldı. Bunun üzerine Deniz, Denizli'deki birliğinden izin alıp geçen hafta Zonguldak'a geldi.

Her zamanki gibi ilk iş olarak Murat'ın çalıştığı taksi durağına gitti. İkili, o gün Murat Erdoğan'ın Karga Mahallesi Radar Mevkisi'ndeki evinde yemek yedi. Sonraki günlerde Deniz, Gizem'le ve Murat'ı bir süre gözlemledi. İçindeki "Aldatılıyorum" şüphesi iyice artan Deniz, olay günü Gizem'le Murat'ın bağ evinde buluştuklarını öğrendi. Önce Murat Erdoğan'ı ardından kaçarken yakaladığı Gizem Tunç'u öldürdü. Denizli'deki askeri birliğinde gözaltına alınan Deniz, savcılıkta altı saat ifade verdi. Olay günü Murat Erdoğan'la görüştüğünü kabul etti ancak "Cinayetlerden haberim yok, onları ben öldürmedim" dedi. Ancak mahkeme Deniz Poyraz'ı ve babası Ali Poyraz'ı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Polis Deniz'in suç aletinin ve kesik ellerin henüz bulunmamış olmasından faydalanmak amacıyla adliyede suçlamayı reddettiğini düşünüyor.

'Bu ellerle mi dokundun!'

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre Deniz, bağ evinde Murat Erdoğan'a "Sana namusumu emanet ettim. Sen emanete ihanet ettin" dedi. Kavga ettiler. Deniz, Murat'ı silahla ve bıçakla öldürdü. Ardından da Gizem'i yakalayarak "Sen bu ellerinle mi tuttun Murat'ın ellerini? Bu ellerle mi dokundun Murat'a?" diyerek Tunç'u öldürdü. İki elini bileğinden kesti, kızın cansız bedenini uçuruma attı. Kesik ellerle ortadan kayboldu. Mahalle bakkalı Orhan Öztürk, "Murat bakkaldan bir sigara kendine aldığında bir sigara da Deniz'e alırdı. Birbirlerini çok severlerdi" dedi. Erdoğan'ın çalıştığı taksi durağında arkadaşları (altta) ise şokta... Durağın başkanı Hakan Polat, "İkisi kardeş gibiydi. Murat hasta Beşiktaşlı, içine kapanık bir arkadaşımızdı. Arabaları severdi. Sabah 7'de işe başlar öğleden sonra 4'te şoföre bırakırdı" diye konuştu.