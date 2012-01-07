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Yaşam

Keşanspor otobüsü kaza yaptı: 2 ölü 22 yaralı

Keşan Belediyesporlu futbolcuları Alanya'ya götüren otobüs, Korkuteli-Fethiye yolu Kargalık mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

07 Ocak 2012 02:00

T24 - Keşan Belediyesporlu futbolcuları Alanya'ya götüren otobüs, Korkuteli-Fethiye yolu Kargalık mevkisinde uçuruma yuvarlandı. 4 Trabzonspor taraftarı İzmit'te geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.



Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Keşanspor'u taşıyan otobüs Korkuteli-Fethiye karayolunun 1'inci kilometresinde uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi. Keşan Belediyespor'un kamp çalışmaları için Alanya'ya gittiği bildirildi.



4 Trabzonspor taraftarı yaşamını yitirdi


İzmit’te İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor maçını seyretmek üzere İstanbul'a giden 4 Bordo-Mavili taraftan D-100 Karayolu’nun kent içi geçişindeki Seka Tüneli içinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.


Kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İzmit’ten Körfez İlçesi yönüne giden Murat Akçelik yönetimindeki 41 KF 298 plakalı otomobil, Seka Tüneli içinde aşırı hızın da etkisiyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu duvara çarptı.


Birkaç takla atan otomobili kullanan bir firmada muhasebeci 35 yaşındaki Murat Akçelik, Bolu’daki İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi kardeşi 28 yaşındaki Tuğba Akçelik, yakınları 23 yaşındaki Mehmet Erdoğan ile aynı yaştaki Zeynep Mehmetoğlu öldü. Kazada ölenlerin Körfez İlçesi Hereke semtinde oturdukları saptandı.

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