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Keşanlı şehitlerin ismi, teröristleri vuran mühimmatlara yazıldı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılacak mühimmatların üzerine Edirne Keşanlı şehitlerin isimleri yazıldı

01 Şubat 2018 19:14

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda kullanılacak mühimmatların üzerine Edirne Keşanlı şehitlerin isimleri yazıldı.  
TSK\'nın, Afrin bölgesinde, PKK-KCK/ PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek için yürüttüğü Zeytin Dalı harekatında görevli askerler Keşanlı şehitleri, mühimmatların üzerine isimlerini yazarak andı. Askerler, harekatta kullanılacak mühimmatların üzerine Keşanlı şehit özel harekatçı polis memuru Ahmet Can, şehit piyade onbaşı Akın Buluş ve şehit piyade çavuş Mustafa Kayın\'ın isimlerini yazarak, sosyal medyada paylaştı. Özel harekatçı polis memuru Ahmet Can, 2016 yılında Diyarbakır\'ın Ergani ilçesinde, piyade onbaşı Akın Buluş 2015 yılında Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde, piyade çavuş Mustafa Kayın ise 2010 yılında Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde şehit olmuştu.

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