T24 LogoT24 Logo
Magazin

Keşanlı Ali tramvayı

Kanal D, “Keşanlı Ali Destanı”nın tanıtımı için, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki tramvayı dizi setine dönüştürdü.

08 Aralık 2011 02:00



 T24- Kanal D, 10 Aralık’ta başlayacak “Keşanlı Ali Destanı”nın tanıtımı için, Beyoğlu ıstiklal Caddesi’ndeki tramvayı dizi setine dönüştürdü.



Hürriyet'in haberine göre, Nejat İşler ile Belçim Bilgin’in başrolleri paylaştığı “Keşanlı Ali Destanı” bu cumartesi ilk bölümüyle ekranda... Ama heyecan ekrandan önce Beyoğlu’nda yaşanmaya başlandı. Kanal D, tanıtım çalışmaları kapsamında, ıstiklal Caddesi’ndeki tramvayı dizinin posteleriyle kapladı. Ayrıca vagonlardan biri Sineklidağ Meydanı Kahvesi şeklinde dekore edildi.

Her gün 19.00-21.00 saatleri arasında sefer yapan “Keşanlı Ali Destanı” tramvayı, halktan büyük ilgi görüyor. İstiklal Caddesi’ne gelen vatandaşlar, tramvayı büyük bir merakla inceliyor, hatta önünde hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Tramvay, dizinin müzikleri eşliğinde, 10 Aralık günü saat 21.00’e kadar seferlerini sürdürecek.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24