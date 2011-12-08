Keşanlı Ali tramvayı





T24- Kanal D, 10 Aralık’ta başlayacak “Keşanlı Ali Destanı”nın tanıtımı için, Beyoğlu ıstiklal Caddesi’ndeki tramvayı dizi setine dönüştürdü.





Hürriyet'in haberine göre, Nejat İşler ile Belçim Bilgin’in başrolleri paylaştığı “Keşanlı Ali Destanı” bu cumartesi ilk bölümüyle ekranda... Ama heyecan ekrandan önce Beyoğlu’nda yaşanmaya başlandı. Kanal D, tanıtım çalışmaları kapsamında, ıstiklal Caddesi’ndeki tramvayı dizinin posteleriyle kapladı. Ayrıca vagonlardan biri Sineklidağ Meydanı Kahvesi şeklinde dekore edildi.

Her gün 19.00-21.00 saatleri arasında sefer yapan “Keşanlı Ali Destanı” tramvayı, halktan büyük ilgi görüyor. İstiklal Caddesi’ne gelen vatandaşlar, tramvayı büyük bir merakla inceliyor, hatta önünde hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Tramvay, dizinin müzikleri eşliğinde, 10 Aralık günü saat 21.00’e kadar seferlerini sürdürecek.