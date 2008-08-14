Keşanlı Ali Açıkhava'da

Tiyatroseverler, Açıkhava Tiyatrosunda 22 Ağustos Cuma günü "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyunu seyredebilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Geleneksel Yaz Oyunları etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda "Keşanlı Ali Destanı", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" ve "Lüküs Hayat" adlı müzikalleri sahneleyecek.



2007-2008 sezonunda Keşanlı Ali Destanı'nı 14 seansta 6 bin 574 seyirci izledi.



Oyun hakkında



Sineklidağ, büyük bir kentin eteklerinde yer alan, gecekondulardan oluşmuş, ezilen, yoksul insanların yaşadığı bir varoştur. Keşanlı Ali, Çakal Rüstem’i öldürmekten hapse düşmüştür ve hapisten bir kahraman olarak çıkagelir. Ali’nin iki dramı vardır: Birinicsi, suçsuzdur; ikincisi, aşık olduğu Zilha, Çakal’ın yeğenidir ve ona düşmanca davranmaktadır. Muhtar seçilen Ali, Sineklidağ’da yeni bir düzen oluşturur ama yüreğiyle beyni arasında ciddi çatışma yaşamaktadır. Şef olarak toplumuna, insan olarak duyduğu aşka sorumludur. Ali ‘Destan’ı kullanmaya karar vermiştir. Çünkü “Bu toplumda sessiz, sakin, efendi olursan her zaman dayak yer, ezilirsin. Ama terbiyesiz, güçlü, zalim, ne dediğini bilmeyen biri olursan, o zaman saygı görürsün”. Ali, hapiste bunu öğrenmiş ve yeni bir Ali’yi fark etmiştir.