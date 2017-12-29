T24 LogoT24 Logo
Gündem

Keşan'da Yunanistan'dan getirilen 5 bin 346 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan minibüste piyasa değeri 801 bin 750 lira olan 5 bin 346 kaçak cep telefonu ele geçirildi

29 Aralık 2017 19:31

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),(DHA)-EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan minibüste piyasa değeri 801 bin 750 lira olan 5 bin 346 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu Yunanistan\'dan yasa dışı yollarla kaçak cep telefonu getirildiği ve İpsala güzergahından piyasaya sürülmek üzere İstanbul\'a götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, plakaları belirlenen öncü araç ve kaçak cep telefonlarının bulunduğu minibüsü Keşan-İpsala karayolu üzerinde takibe aldı. Ekipler, B.İ. yönetimindeki öncü aracı yolun ikinci kilometresinde durdururken, F.C. idaresindeki minibüs kaçmaya çalıştı. Jandarma, bir süre sonra minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 801 bin 750 lira olan 5 bin 346 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili sürücüler B.İ. ve F.C. ile minibüste bulunan K.Ç. ve H.Y. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN EdirneDHAEDİRNE KeşanKeşanJandarma KomutanlığıYunanistanJandarmaKeşanİpsalaEkiplerAraçtaOlaylaSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24