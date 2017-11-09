Keşan’da yoğun sis (2)

MALKARA\'DA DA ETKİLİ OLDU

Tekirdağ\'ın Keşan\'a komşu Malkara ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis, etkili oldu. Malkara-Keşan yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. İlerleyen saatlerde, etkisini daha da artıran sis nedeniyle Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Araç sürücüleri, ekipler tarafından dikkatli olmaları ve yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)



FOTOĞRAFLI