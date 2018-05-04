T24 LogoT24 Logo
Politika

Keşan'da seçmenler cumhurbaşkanı adayı için seçim kurulunda

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde seçim kurulunda cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri başladı

04 Mayıs 2018 14:50

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde seçim kurulunda cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri başladı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran\'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri\'ne ilişkin takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi başladı. Seçmenler, bugün saat 08.00\'den itibaren dilekçelerini vermek üzere ilçe seçim kurullarına başvurdu.
Keşan\'daki seçmenler, adalet sarayında bulunan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı binasına gelerek, cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin dilekçelerini veriyor.
YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz\'ün başvurularını kabul etmişti. Başvurusu kabul edilen isimler için 9 Mayıs 2018\'e kadar 08.00-20.00 saatleri arasında, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvuruda bulunulabilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanYüksek Seçim Kurulunun YSKHaziranCumhurbaşkanıDönem Milletvekili Genel SeçimleriSeçmenlerKeşanSeçim Kurulu BaşkanlığıYSKDoğu Perinçek Meral Akşener Temel KaramollaoğluVecdet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24