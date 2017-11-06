Keşan'da otomobil takla attı: Sürücü öldü, arkadaşı yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücü 26 yaşındaki Hümeyra Eliboler öldü, yanındaki arkadaşı 25 yaşındaki Miyase Yüksek ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Keşan-Malkara karayolu üzerindeki Yenimuhacir beldesi çıkışında meydana geldi. Keşan\'dan, Tekirdağ\'ın Malkara ilçesi yönüne giden Hümeyra Eliboler yönetimindeki 55 H 2166 plakalı otomobil, Yenimuhacir beldesi çıkışında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Hümeyra Eliboler ve yanındaki arkadaşı Miyase Yüksek ağır yaralandı. Eliboler, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Miyase Yüksek ise Keşan Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Hümeyra Eliboler\'in cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



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