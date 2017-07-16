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Keşan'da orman yangını

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

16 Temmuz 2017 22:13

Keşan İlçesi'ne bağlı Mercan ve Pırnar köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. 2 söndürme helikopterinin de yardımıyla yangın kısa sürece söndürüldü.

Yangına ayrıca Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazöz, iş makineleri ve orman işçileri müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürdürdüğü bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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