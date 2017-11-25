Keşan'da hava kirliliği yüzde 20 oranında azaldı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN Edirne),(DHA)- TÜRKİYE\'nin havası en kirli yerleşim merkezlerinden biri olan Edirne\'nin Keşan ilçesinde yürütülen doğalgaz altyapı çalışmaları ile belediyenin kömür ve kazan denetimleri sayesinde kirlilik azaldı. Türkiye Makine Mühendisleri Odası Birliği Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Tanju Şapçı, Keşan\'da 2 bin 100 konutta doğal gazın kullanılmaya başlandığını ve geçen yıla oranla hava kirliğinin yüzde 20 azaldığını söyledi.

Keşan’da, GAZDAŞ tarafından 15 Haziran 2016 tarihinde başlatılan altyapı çalışmaları sürerken, tesisatları tamamlanan konutlara doğalgaz verilmeye başlandı. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Makine Mühendisi Tanju Şapçı, geçen yıllara oranla hava kirliliğinin azaldığını belirterek, şöyle dedi:

\"Doğalgazın yaygın kullanılmaya başlaması, hava şartları ve gerekse insanların bilinçlenmesi nedeniyle hava kirliliği hissedilir derecede azaldı. Keşan\'da şu an 2 bin 100 konut ısınma amaçlı doğal gaz kullanmaya başladı. Bu hava kirliliğinin yüze 15-20 oranında azalmasını sağladı. Kazanlar ilk kez yandığında hissedilir derecede bir kirlilik vardı. Fakat daha sonra bu kirlilik olmadı. Bunu halkın bilinçlenmesi ve doğal gaz kullanımının artmasına bağlıyoruz.\"

Doğalgaz altyapı çalışmalarında da sona yaklaşıldığını ifade eden Şapçı, \"Bu yıl sonuna kadar doğalgaz kullanan konut sayısının 2 bin 800\'e ulaşmasını bekliyoruz. Halk doğalgaz bağlatmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ekonomik problemler doğalgaz sektörünü de vurdu. Bir eve doğalgaz bağlatmak için 5-6 bin lira para harcamak gerekiyor. Bu da tabii ki ertelemelere sebep oluyor. Önümüzdeki yıl Keşan\'ın yüzde 50\'sinin doğalgaz kullanacağını düşünüyorum.\"

ATEŞÇİ VE YÖNETİCİLERE EĞİTİM VERİLİYOR

Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü\'nce de kent genelinde hava kirliliğin önlenmesi amacıyla denetim ve eğitim çalışmaları sürüyor. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı ve Makine Mühendisi Ayşegül Arslan Aydın, 2008’den bu yana Keşan’daki hava kirliliğinin azaltılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaya başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda kömürcülerimiz, kalorifer ateşçilerimiz ve apartman yöneticilerimiz ile toplantılar yapmaya başladık. Kendilerini bilinçlendirdik. Kazan denetimleri yapmaya başladık. Türkiye Makine Mühendisleri Odası Birliği Makine Mühendisleri Odası ile yaptığımız sözleşme gereği bu çalışmalarımızı daha da geliştirdik. GAZDAŞ’ı da artık bu işin içerisine aldık. Keşan’da şu anda yüzde 20 doğal gaz kullanımına geçildi. Bu da iyi bir rakam\" dedi.

Keşan\'da soba ve kaloriferler hava sıcaklığının 15 derecenin altında olduğu zamanlarda yakılmasına izin veriliyor. Belediye görevlileri, yakılan kömürlerin kalitesi ve kazanları sık sık kontrol ederken, uymayan binalara ceza kesiyor. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan hava kirliliği raporuna göre Keşan\'da 2016 yılında kükürtdioksit oranı 1\'inci seviye uyarı eşik sınır değerlerine göre 166, Partikül Madde, 10 sınır değeri ise 197 gün aşıldı. Kazanların yakılmasına izin verildiği 15 Eylül 2017 tarihinden bu yana ise kükürt dioksit oranı 1\'inci seviye uyarı eşik sınır değerlerine göre 6, partikül madde 10 sınır değeri ise, 28 gün aşıldı.

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