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Keşan'da 50 dönüm buğday ekili alan yandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesine elektrik trafosundan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında, 50 dönüm buğday ekili alan yandı

11 Haziran 2018 16:43

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesine elektrik trafosundan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında, 50 dönüm buğday ekili alan yandı.
Olay, ilçeye Barağı köyünde meydana geldi. Buğday ekili alanda elektrik trafosundan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine giden Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın sonucu 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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