Keşan'da 5 kişi mantardan zehirlendi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alandan toplanan mantarları yiyen 2\'si çocuk 5 kişi zehirlendi.

Olay, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi\'nde meydana geldi. P.Ö., ormanlık alandan topladığı mantarların 2 kilosunu ağabeyinin kızı A.Y.\'ye verdi. A.Y., eve götürdüğü mantarları akşam yemeğinde ailesi ve misafirlerine ikram etti. Mantarlardan yiyen A.Y., F.Y., I.S., Y.S. ve A.S. bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Keşan Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Mantardan zehirlendikleri anlaşılan 5 kişi tedavi altına alındı. A.Y.\'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.