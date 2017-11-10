T24 LogoT24 Logo
Gündem

Keşan'da 5 kişi mantardan zehirlendi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alandan toplanan mantarları yiyen 2'si çocuk 5 kişi zehirlendi

10 Kasım 2017 18:35

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alandan toplanan mantarları yiyen 2\'si çocuk 5 kişi zehirlendi.
Olay, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi\'nde meydana geldi. P.Ö., ormanlık alandan topladığı mantarların 2 kilosunu ağabeyinin kızı A.Y.\'ye verdi. A.Y., eve götürdüğü mantarları akşam yemeğinde ailesi ve misafirlerine ikram etti. Mantarlardan yiyen A.Y., F.Y., I.S., Y.S. ve A.S. bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Keşan Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Mantardan zehirlendikleri anlaşılan 5 kişi tedavi altına alındı. A.Y.\'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

  

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanOlayMustafa Kemal Paşa MahallesiMantarlardanKeşan Devlet HastanesiMantardanPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24