Keşan müftüsü twitter'da günün konusu oldu

T24 - Keşan Müftüsü Süleyman Yeniçeri’nin ‘Noel Baba’nın evlere bacadan girmesini’ eleştirmesi sosyal medyada ‘geyik’ konusu oldu, espriler birbirini izledi. Keşan Müftüsü Süleyman Yeniçeri’nin, “Noel Baba baca ve pencereden giriyor. Ama doğru dürüst birisi olsa kapıdan girerdi” sözleri sosyal paylaşım sitesi Twitter’da “günün geyiği” oldu.





Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yeniçeri hakkında inceleme başlatması da esprilere konu oldu:



- ismailsaymaz: Noel Baba’dan Keşan müftüsüne jet yalanlama: “Adam olsaydınız da beni bacadan girmek zorunda bırakmayaydınız!”

- melihselcuk: Noel Baba akıllı olsun akıllı! Siz geyik öldürmeyi çok iyi bilirsiniz!!!

- cigdemizmirli: Keşan Müftüsünden fırça yiyen Noel Baba hırsını Şirin Baba’dan alır; utanmaz adam yaşını başını aldın komünistsin, kırmızı don giyorsun:)

- mezutt: Birkaç yıl önce Beyazıt’ta şişme Noel Baba’yı bıçaklayan gençlerle Keşan müftüsü arasında bir bağ olabilir mi acaba?

- suyorumcusu: Aldım Noel Baba’yı karşıma “Oğlum, eve bacadan girilir mi, yeri geliyor donla geziyoruz. Anamız var bacımız var” dedim. Utandı, ağladı.

- armaganka: Noel Baba için ‘Adam olsa bacadan girmezdi’ diyen müftüye #muftumedokunma kampanyası açılan ülkede yaşıyorum.

- onderseren: Lüleburgaz müftüsü, “Hepimiz Noel Baba’yız!” demiş. İşte bize böyle adamlar lazım, helal olsun.

- AliOzanAkin: “O Noel Baba buraya gelecek!” - Keşan Müftüsü Süleyman Yeniçeri

- burcingu: Noel Baba gören masum müftü...

- GaniMujde: Ben sana Noel baba olamazsın demedim, adam olamazsın dedim.

- oknakncı: Terör suçlusu olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Noel Baba kırmızı bültenle aranıyor.

- elcines: Soruşturma kapsamında Noel baba’nın eve nerden girdiğini incelemesine, adam olup olmadığına ilişkin ren geyiklerinin dinlenmesine...

- mehtay: Noel Baba’nın düzgün biri olmadığı anlaşıldıktan sonra Türk adaletine teslim edildi.

Diyanet’ten müftüye inceleme



“Noel Baba adam olsaydı bacadan girmezdi” diyen Keşan Müftüsü Süleyman Yeniçeri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Yeniçeri, yılbaşı eğlencesinin Türk kültüründe olmadığını savunarak, “Kim kime benzemeye çalışırsa, o onlardandır” hadisini hatırlatmıştı. Yeniçeri özetle “Hıristiyanlıktan gelen bir etkinliği kutlarsak, onlara benzemeye çalışmış oluruz. Dolayısıyla onlar gibi bir yaşantı ortaya çıkar. Eğer içkili, şaraplı eğlence yapılıyorsa, günahkar olur” demişti. Yeniçeri, “Noel Baba” diye birisinin olmadığını, Aziz Nicholas’ın da uyduruk, bir kişi olduğunu efsane haline geldiğini belirterek şunları söylemişti:



“Noel baba yaşamış mı, yaşamamış mı belli değil. Bir yer söyleniyor ve orada yaşadığı ifade ediliyor. Ama Hıristiyan aleminin çıkardığı bir şahsiyettir. Noel Baba baca ve pencereden giriyor. Ama doğru dürüst birisi olsa kapıdan girerdi. Biz de kapıdan giriliyor. Kuran-ı Kerim’de; ’Evlere kapıdan girin’ diyor. Neden bacadan giriyor ki?”

Vali Sözer: Başkasının kültürünü eleştirme hakkı bizde yok



Edirne Valisi Gökhan Sözer, “Noel, batı ve Hıristiyan kültürünün bir objesidir ve onlara aittir. Başkalarının kültürünü veya düşüncesini onlar adına eleştirme hakkı bizde yok” dedi. Edirne’de görev yapan gazeteciler, Vali Gökhan Sözer’i makamında ziyaret etti. Burada gazeteciler, Sözer’e Yeniçeri’nin sözlerini anımsattı. Bunun üzerine Sözer, “Türkiye’de de bir yeni yıl anlayış ve kutlaması vardır, gelişmiştir. Türkiye’de Noel kutlanmaz. Türkiye’de kutlanan yeni yılın gelişidir” dedi.

Günay: Cahille bal yenmez



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Antalya’da gazetecilerin soruları üzerine şu açıklamaları yaptı:





“Talihsiz bir açıklama. Turizm büyük ölçüde efsaneler ve mitoloji üzerinden kendisini geliştirir. Santa Claus, Noel Baba dünyada bir çok ülkenin sahip çıkmaya çalıştığı önemli isim, aziz. Ve bu Patara’da doğmuş diye bir bilgi var. Bu dünyanın Noel Baba diye bildiği kişi Patara’da doğmuş ve Demre’de yaşamış olan Aziz Nicola’dır. Biz bu bilgiyi destekliyoruz. Çünkü bunun ülkemizin tanıtımında katkısı oluyor. Arkadaşımızın birisi, galiba üstüne vazife olmayan bir konuda konuşmuş. Hani Anadolu’da bir söz vardır, ‘Cahille bal yenmez alimle taş taşı’ diye. Diyanet de galiba hakkında soruşturma açmış. Diyanete teşekkür ederim.” Demreliler de müftüye tepki gösterirken, Noel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut, batı Hristiyan kiliselerinin, İsa’nın doğumunu kutlaması ile yılbaşı kutlamasının dolayısıyla Noel Baba’nın hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti.





