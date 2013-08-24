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Yaşam

Kes sakallarını, kap 1 milyon doları

Wilson, 1 milyon dolar için sakallarını feda etmesi durumunda markanın yeni reklam yüzü olacak

24 Ağustos 2013 12:08

ABD’li ünlü beyzbolcu Brian Wilson’a sakalını kesmesi için 1 milyon dolar teklif edildi.

800Razors isimli tıraş bıçağı firması, Los Angeles beyzbol takımında oynayan Brian Wilson’a teklifte bulundu.

Şirket, uzun sakallarıyla dikkat çeken Wilson’a sakallarını kesmesi karşılığında 1 milyon dolar önerdi.

Atıcı olarak sahada mücadele eden Wilson, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Uzun sakallarına zaman zaman toka da takan Brian Wilson’ın bu teklife ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

Wilson, 1 milyon dolar için sakallarını feda etmesi durumunda markanın yeni reklam yüzü olacak.

 

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