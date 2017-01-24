Kervansaray'ın 3 oteline icra takibi

Bursa'nın ünlü tekstilci ailelerinden Sayılgan'lara ait Bursa Kervansaray Termal'e bağlı Bursa, Antalya ve Bodrum'daki üç otele icra takibi başlatıldığı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, alacaklı konumda bulunan Alman Aareal Bank AG, Kervansaray Yatırım Holding’den olan 64,6 milyon Euro’luk alacağı için Kervansaray’ın Antalya Lara ve Bursa’daki otellerine yönelik icra takibine girişti. Anılan iki oteli değeri 464,7 milyon TL olarak belirlendi.

İlk ihale 31 Ocak günü



Edinilen belgelere göre Bursa’da bulunan otel için satış günü belirlendi. Busra 7. İcra Müdürlüğü’nün kararına göre Kervansaray Bursa Termal’in ilk icra ihalesi 31 Ocak günü yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ihale 28 Şubat günü yinelenecek. Anılan otel için belirlenen bedel 53 milyon 610 bin TL. Bilindiği icra ihaleleri belirlenen bedelin yüzde 50’si üzerinden yapılıyor.

Yeni satış günü belirlenecek



Kervansaray Bodrum Oteli için de geçtiğimiz günlerde icradan satış günü alınmıştı. Ancak, dosyadaki bir takım eksiklikler nedeni ile bu satış düşmüştü. Otelin yeniden icradan satışı için yeni bir tarih belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.

Kervansaray oteller zincirinin sahibi Sayılgan ailesinin, tekstil sektöründe de önemli yatırımları bulunuyordu. Ancak bir süredir mali sıkıntı yaşayan tekstil alanındaki şirketlerin bir bölümü kapandı. Ravelli markası ile üretim yapan Mintay Tekstil ise bir süre önce iflas erteleme başvurusu yapmıştı.