Kervan Gıda, halka arzdan sağladığı 337 milyon TL'nin bir kısmını dövize yatırdı

26-27 Kasım tarihlerinde Borsa İstanbul'da halka arz edilen Kervan Gıda, sağladığı kaynağı nasıl değerlendireceğini açıkladı. Yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda'dan yapılan açıklamaya göre halka arzdan elde edilen 337 milyon 500 bin TL’nin yüzde 23’ü ile 8.250.000 dolar ve 1.150.000 Euro tutarındaki kısa vadeli banka kredisi kapatıldı.

Halka arzdan sağlanan gelirin kalan yüzde 55'inin bir bölümü ise dövize çevrildi. Şirket bu paranın Avrupa'da şirket satın almak için kullanılacağını açıkladı. Ayrıca şirketin döviz açık pozisyonunun kapandığı ve döviz pozisyonunun pozitife döndüğü de belirtildi.