‘Kervan 1915’in oyuncusu Ayşe Akın: Bu bir barış mesajıdır, sahip çıkılsın

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- VİZYONA girmesinden kısa süre sonra gösterimden çekilen \'Kervan 1915\' filminin başrol oyuncularından Ayşe Akın, Türk sinemasının kösteğe değil, desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Akın, filmde Ermeni bir kız ve her şeye rağmen aşkından vazgeçmeyen Türk katırcı arasındaki aşk hikayesinin işlendiğini belirterek, “Bu çok güzel bir barış mesajıdır\" dedi.

Yönetmen İsmail Güneş, 6 Ekim\'de gösterime giren, 1915\'teki Ermeni tehcirini konu edinen ve bin bir zorluk içerisinde 3 yıl önce 1500 kişilik ekiple 7 ayrı kentte çekimine başladıkları ‘Kervan 1915’ filmini 6 Ekim\'de sinemalarda gösterime girmesi ardından geçen hafta vizyondan çektiklerini açıkladı. Güneş, bu kararlarına gerekçe olarak dağıtım sorunları ve salonların benimsemedikleri kötü niyetli kullanımları nedeniyle filmin sinema seyircisiyle buluşamamayı gösterdi.

AKIN: BU FİLMİ YABANCILAR SAHİPLENİRSE ÜLKEM ADINA ÜZÜLÜRÜM

‘Kervan 1915’ filminin başrol oyuncularından Brüksel eski güzeli Ayşe Akın, DHA muhabirine Türk sinemasının kösteğe değil, desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Akın, “Bu filmi yabancılar sahiplenirse işte o zaman kendi ülkem adına çok üzülürüm” dedi. Ayşe Akın, halkın filmlerle bilgilendirilmesi yerine cahilleştirilmek istendiğini belirtirken, şöyle konuştu:

“Biz bu filmi çok zor şartlar altında çektik. O sıcakta, o kostümlerle, dağda, tepede, yaylada, atlar, katırlarla, 7 şehirde, inanılmaz bir emek verdik. Bunlara dayanamayıp seti bırakıp kaçanlar oldu, setimize baskın yapanlar oldu, vs. Film çekerken aslında gerçek başka bir filmi yaşadık. Böyle bir hassas konuyu ele alarak film yapmak zaten cesaret işidir. Sabrından, azminden ve cesaretinden dolayı, bu konuda İsmail (Güneş) hocamı takdir ediyorum. Bana da güvenerek böyle bir karakteri güvenip teslim etti. Filmi izleyenlerin, her karede özel bir mesajı görmesi gerekiyor. Zaten engeller, sansürler bu yüzden.”

Ayşe Akın, vizyondan çekilen filmde Ermeni bir kız ve her şeye rağmen aşkından vazgeçmeyen Türk katırcı arasında bir aşk hikayesinin işlendiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bu, çok güzel bir barış mesajıdır. Bunların dışında ülkemizin farklı şehirlerinden inanılmaz güzel görüntüler var. Ve böyle bir filme sansür yapılıyor. Çok üzülüyorum. Verilen büyük bir emek var ve ülkemiz buna sahip çıkmıyor. Ama ben inanıyorum; bu emeğin karşılığı boş kalmayacak. Antalya Film Festivali zaten bunların farkına varıp filme desteğini duyurdu. Biz sesimizi duyurdukça bu olayın trajik halini herkes anlayıp umarım bu ayıbı telafi eder.”



(FOTOĞRAF)