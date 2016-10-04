Kersti Kaljulaid, Estonya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

Estonya’da cumhurbaşkanı seçiminin altıncı turunda 81 oy alan Kersti Kaljulaid ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Estonya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı seçilen 46 yaşındaki Kersti Kaljulaid, kendisine oy veren milletvekillilerine teşekkür ederek parlamentoyla iş birliğinin iyi ve dostça olacağından şüphe duymadığını söyledi.



Estonya Parlamentosu (Riigikogu), Kaljulaid’in bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin altıncı turunda tek aday kalarak 17’ye karşılık 81 oy aldığını açıkladı. Seçime, 101 milletvekilinden 98’inin katıldığı belirtildi.



Parlamentoda yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci, ikinci ve üçüncü turlarında adayların hiçbiri 68’in üzerinde oy alamadığı için anayasaya göre, oylama Seçim Kurulu'na geçmişti.

Seçim Kurulu’nun 24 Eylül’de yaptığı dördüncü ve beşinci turlarda da cumhurbaşkanı seçilmediği için parlamento tekrar görevlendirilmişti.



Önceki turlara katılmayan Kaljulaid’ın adaylığını 90 milletvekilli destekledi ve Kaljulaid cumhurbaşkanı seçiminde tek aday olarak gösterildi.



Estonya’nın Tartu kentinden doğan 46 yaşındaki Kaljulaid, Tartu Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Yeni Cumhurbaşkanı, 2004’dan Eylül 2016'ya kadar Lüksemburg’daki Avrupa Denetim Odası’nda görev yaptı.



Georgi-Rene Maksimovski ile 2011’den bu yana evli olan Kaljulaid'in bu evliliğinden iki çocuğu bulunuyor. Kaljulaid'in ilk evliliğinden de iki çocuğu bulunuyor.



Kaljulaid, iki kez Estonya Cumhurbaşkanı seçilen Toomas Hendrik Ilves’ten görevi devralacak.