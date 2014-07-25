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Dünya
Deutsche Welle

Kerry'nin iki aşamalı Ortadoğu planı

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Ortadoğu'da ateşkes önerisi sundu. Öneri bir haftalık ateşkesle birlikte Mısır arabuluculuğunda çözüm görüşmelerini kapsıyor.

25 Temmuz 2014 12:52


Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ateşkes sağlanması için çabalar sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, taraflara bir haftalık ateşkes ve beraberinde Mısır'ın arabuluculuğunda başlayacak görüşmeler önerdi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Güvenlik Kabinesi bugün öneriyi görüşmek üzere toplanacak. Hamas'dan ise henüz öneriye dair bir açıklama yapılmadı.

Kerry'nin sunduğu öneriye göre, taraflar bir haftalık ateşkes süresi içinde bölgede uzun vadeli bir çözüm süreci için görüşmelerde bulunacak. İsrail'in bu süre zarfında, Hamas'ın Gazze'deki tünellerini vurmaya devam edebileceği belirtiliyor. Ancak İsrail'in öneri kapsamında, Gazze'deki birliklerini çekip çekmeyeceği konusu ise netlik kazanmadı.

New York Times gazetesi ise Kerry'nin iki aşamalı bir plan olduğu haberine yer veriyor. Plana göre, taraflar önce ateşkes sağlayacak, ardından Mısır arabuluculuğunda görüşmeler başlayacak. Hamas kısa süre önce benzer bir öneriyi geri çevirmiş, önce ateşkes ardından pazarlık masasına oturmayacağını açıklamıştı.

Ölü sayısı artıyor

Gazze Şeridi'nde 8 Temmmuz'dan bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 805'e çıktığı ve en az 5 bin 200 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. İsrail tarafında ise şimdiye kadar 30 asker hayatını kaybetti.

İsrail'in perşembe günü, Filistinlilerin sığındığı BM okullarından birine düzenlediği saldırıda ise 16 kişi hayatını kaybetti. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu okula yapılan saldırıyı sert bir dille eleştirdi.

Bazı seferler yeniden başladı

Tel Aviv'e yönelik füzeli saldırıların devam etmesine karşın ABD, İngiltere ve İtalya durdurdukları seferlerine yeniden başladıklarını açıkladı. Almanya Lufthansa Havayolları ve Air Berlin ise uçuş yasağını kaldırmadı. Hamas'ın, Tel Aviv Havaalanı'na yönelik saldırılarına devam edeceğini açıkladığı bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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