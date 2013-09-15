Kerry'den Davutoğlu'na Suriye telefonu

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak, Suriye'deki kimyasal silahlar ile ilgili bilgi verdi.

Dün akşam saatlerinde Davutoğlu’nu arayan Kerry, Suriye ’deki kimyasal silahların imhasına ilişkin ABD - Rusya mutabakatı hakkında bilgi verdi. Davutoğlu da görüşmede rejimin kimyasal silah kullanılmadan gerçekleştirdiği katliamlara karşı da caydırıcı önlem alınması gereğine işaret etti.

ABD-Rusya mutabakatında izilenecek yol

Davutoğlu, rejim tarafından gerçekleştirilen kimyasal silah saldırılarına dair endişeleri yinelediği ve Türkiye ’nin bugün açıklanan ABD-Rusya mutabakatı ile bundan sonra izlenecek sürece ilişkin görüşlerini aktardığı öğrenildi. İki bakanın, önümüzdeki günlerde yeniden görüşerek konu hakkındaki temaslarına devam etme husunda mutabık kaldıkları belirtildi.