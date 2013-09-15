T24 LogoT24 Logo
Politika

Kerry'den Davutoğlu'na Suriye telefonu

Davutoğlu’nu arayan Kerry, Suriye ’deki kimyasal silahların imhasına ilişkin ABD - Rusya mutabakatı hakkında bilgi verdi

15 Eylül 2013 01:12

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak, Suriye'deki kimyasal silahlar ile ilgili bilgi verdi.

Dün akşam saatlerinde Davutoğlu’nu arayan Kerry, Suriye ’deki kimyasal silahların imhasına ilişkin ABD - Rusya mutabakatı hakkında bilgi verdi. Davutoğlu da görüşmede rejimin kimyasal silah kullanılmadan gerçekleştirdiği katliamlara karşı da caydırıcı önlem alınması gereğine işaret etti.

 

ABD-Rusya mutabakatında izilenecek yol

 

Davutoğlu, rejim tarafından gerçekleştirilen kimyasal silah saldırılarına dair endişeleri yinelediği ve Türkiye ’nin bugün açıklanan ABD-Rusya mutabakatı ile bundan sonra izlenecek sürece ilişkin görüşlerini aktardığı öğrenildi. İki bakanın, önümüzdeki günlerde yeniden görüşerek konu hakkındaki temaslarına devam etme husunda mutabık kaldıkları belirtildi.

 

ETİKETLER

abdtüriyeahmet davutğlukerrydışişleri bakanırusyasuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24