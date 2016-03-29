Çavuşoğlu: 2016 yılı içinde Kıbrıs konusunda bir uzlaşma bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu düzenledikleri ortak basın toplantısında Kıbrıs konusuna değinildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Burada Kıbrıs'ta 2016'ta bir uzlaşma bekliyoruz. KKTC anlaşmaya hazır, Güney Kıbrıs seçimleri sonrasında bir uzlaşma bekliyoruz. ABD bu sürece tam desteğini vermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Nükleer Güvenlik Zirvesi öncesindeki hazırlıklar için ülkeye gelen Çavuşoğlu'nu ağırlamayan Kerry, aynı zamanda önemli konularda da görüş alışverişinde bulunma imkanı bulacaklarını kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Teröristler dünyanın her yanında saldırılarına devam ediyor. Terörü tüm dünyada bitirme konusunda kararlıyız. Neredeyse 1 yıl önce buradaydım, sevgili dostum John'un yorulmak bilmez çabalarından dolayı takdir ediyorum. Ben bugün kendisini tebrik etmek istiyorum, Uluslararası Suriye grubunun eş başkanı. Bu bölgede düşmancıl hareketlerin azalması konusunda ciddi çabalar gösteriyor. Siyasi çözüm bağlamında ele alınacak. Dostum John'un belirttiği konuları ele alacağız. DAEŞ, El Nusra ve PKK'ya karşı olan çabamızı nasıl geliştireceğiz ele alacağız. Irak'taki durumu da ele almamız gerekecek. DAİŞ Türkiye'nin başka bir komşusu olan Irak'ın yüzde 30'unu işgal etmekte. Göç konusunu da ele alacağız.

"Şu ana kadar sığınmacılar için 10 milyar dolar harcandı. Burada Kıbrıs'ta 2016'ta bir uzlaşma bekliyoruz. KKTC anlaşmaya hazır, seçim sonrasında bir uzlaşma bekliyoruz. ABD bu sürece tam desteğini vermiştir. Burada bugün kıymetli dostumla bir araya gelmek önem arz ediyor."

ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye, ABD için çok önemli bir ortaktır, aynı zamanda NATO'nun müttefikidir. Türkiye şu an 2 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'ye bu sığınmacılar konusunda yaptıkları çabalardan dolayı takdir ettiğimizi söylemek istiyoruz. Bu bağlamda, ek bir 20 milyon dolarlık bir desteğimiz olacağını açıklamak istiyoruz. Amacımız Suriye'de krize siyasi bir çözüm getirilebilmesi. Türkiye ile ekonomi bağlarımız var. Bu bağlamda çok önemli konularda eminim çok güzel görüşmeler gerçekleştireceğiz.

"Kıbrıs konusunda oldukça çaba gösterdiğimi söyleyebilirim. Her iki halktan kişiler ve liderlerle görüştüm. Kıbrıs sorununun çözülmesi için elimizden geleni yapacağız."