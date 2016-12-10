Kerry: Suriye yönetimi savaş suçu işliyor

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye hükümetini eleştirerek, düşüncesizce yapılan bombardıman sonucu uluslararası hukukun ihlal edildiğini söyledi. Kerry, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Fikirdaş Ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasındaki açıklamasında, Suriye'nin bir çok durumda "savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini” dile getirdi. Kerry, Suriye'de iktidarda bulunan Beşar Esad'ın en önemli müttefiki olan Rusya'nın bu saldırılara son verilmesi çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Toplantıya ev sahipliği yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ise "Halep ve diğer bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi gerektiğini” belirterek, "ihtiyacı olan kişilere insani yardımın ulaştırılmasının şart olduğunu” dile getirdi. Ayrault, Suriyeli muhaliflerin müzakerelere hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, muhalifler ülkede iktidar değişikliğini ön şart olarak koyuyor.

Fransa'nın yanı sıra Almanya ve Katar tarafından yürütülen toplantı sonrasında açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ise Halep'te "insanların yaşadığı acının sonsuz” olduğunu ifade ederek, bu nedenle etik ve hukuki açıdan bu acının sona erdirilmesinin en önemli görev olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu'ndan eleştiri

Toplantıya katılan ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere de vardı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris'te Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "tamamen tüm muhalefetin Halep'ten ayrılması mümkün mü değil mi?” konusunun konuşulmaya başlandığını belirterek, "yani rejim ve destekçileri ne istiyorsa, fikirdaş ülkeler olarak da bunları konuşmaya başladık” şeklinde konuştu. Ateşkes, insani yardım ve siyasi çözüme odaklanmak yerine bunların ele alınmasını eleştiren Çavuşoğlu, "bu anlayışla konuşmalardan bir sonuç çıkmasının mümkün olmayacağını” dile getirdi.

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AFP/DW, JD/MK